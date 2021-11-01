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-
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-
03 ноября
22:00
РБ Лейпциг
-
ПСЖ
-
03 ноября
22:00
Ливерпуль
-
Атлетико
-
03 ноября
22:00
Спортинг Лиссабон
-
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-
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Фати и Дембеле попали в заявку Барселоны на матч с Динамо

01 ноября 2021

Ансу Фати и Усман Дембеле, Getty Images

Каталонцы определились с составом на поединок Лиги чемпионов.

Исполняющий обязанности главного тренера Барселоны Серхи Бархуан огласил заявку команды на матч с Динамо в Лиге чемпионов.

Как сообщает официальный сайт клуба, нападающие Ансу Фати и Усман Дембеле восстановились после травм и готовы сыграть с киевлянами. Также в заявке каталонцев оказались полузащитник Френки де Йонг и защитник Рональд Араухо, ранее испытывавшие проблемы со здоровьем.

В лазарете "сине-гранатовых" остаются Жерар Пике, Педри, Серхио Агуэро и Мартин Брайтвейт.

Полностью заявка Барселоны выглядит следующим образом: тер Штеген, Дест, Араухо, Бускетс, Пуч, Дембеле, Мемфис, Ансу Фати, Демир, Нето, Коутиньо, Лангле, Люк де Йонг, Жорди Альба, Френки де Йонг, Мингеса, Юмтити, Эрик Гарсия, Иньяки Пенья, Нико, Гави, Бальде, Альваро Санс.

Матч Динамо – Барселона состоится в Киеве на НСК Олимпийский во вторник, 2 ноября, и начнется в 22:00. Следить за событиями этого поединка можно в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.

Источник: ФК Барселона

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