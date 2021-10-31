Следите за ключевыми событиями поединка вместе с Football.ua.

В поединке четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА киевское Динамо ожидает домашняя встреча против каталонской Барселоны.

Удастся ли "бело-синим" обыграть на своем поле соперника топ-уровня? Об этом станет известно по итогам самого матча.

Следить за ключевыми событиями поединка Динамо Киев — Барселона вы сможете в текстовой онлайн-трансляции, которая будет доступна 2 ноября в 22:00 по киевскому времени.

Динамо Киев — Барселона: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Напомним, что букмекеры считают фаворитом предстоящего противостояния подопечных Серхи Бархуана.