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22:00
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-
02 ноября
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-
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-
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-
03 ноября
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Манчестер Сити
-
Брюгге
-
03 ноября
22:00
РБ Лейпциг
-
ПСЖ
-
03 ноября
22:00
Ливерпуль
-
Атлетико
-
03 ноября
22:00
Спортинг Лиссабон
-
Бешикташ
-
03 ноября
22:00
Боруссия Дортмунд
-
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-
03 ноября
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Интер
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03 ноября
22:00

Серхи — о матче с Динамо: Многие тренеры хотели бы оказаться на моем месте

01 ноября 2021

Серхи Бархуан, Getty Images

Испанский специалист рассказал о подготовке ко встрече с киевлянами.

Исполняющий обязанности главного тренера Барселоны Серхи Бархуан поделился своим мнением о предстоящей встрече с Динамо в Лиге чемпионов.

"Многие тренеры хотели бы оказаться на моем месте. Попытаюсь добиться с командой хорошего результата. За четыре дня я хотел стать ближе к команде как человек. У нас не было разногласий. Я встретился с опытными игроками, у нас хорошие отношения.

Я хочу вернуть Коутиньо в состав, беседовал с ним. Меня тоже освистывали на Камп Ноу, но нужно оставаться собой.

Очень важно, что у нас восстановились игроки, постараемся воспользоваться их появлением. Дембеле отсутствовал несколько месяцев, с ним нужно быть осторожным, но он хочет помогать.

Мы должны показывать свой стиль: быть сплоченной командой, контролировать мяч, находить пространства… Я провел три тренировки с командой и практически не выдвигал им требований. Сложно ожидать от них максимума за такой короткий срок.

Для меня честь быть тренером Барселоны в Лиге чемпионов после выступлений в составе команды. Игроки привыкли к давлению. Матч будет особенным, все в наших руках", – приводит слова Серхи издание Marca.

Матч Динамо – Барселона состоится в Киеве на НСК Олимпийский во вторник, 2 ноября, и начнется в 22:00. Следить за событиями этого поединка можно в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.

Ранее сообщалось, что Барселона огласила заявку на поединок с Динамо.

Источник: Marca

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