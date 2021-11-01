Шапаренко: У Динамо такие же хорошие игроки, как и у Барселоны

Полузащитник киевлян — о предстоящей игре против "сине-гранатовых".

Николай Шапаренко дал комментарий перед матчем четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против Барселоны.

"Отсутствие Агуэро, Пике? Это опытные игрок, но у них также есть молодые футболисты, которые полны мотивации, чтобы завтра играть на победу.

Мандража нет. Это праздник футбола для всей страны. Хотим выходить завтра и получать удовольствие и играть на победу.

Мы должны соблюдать дисциплину в обороне и увереннее играть с мячом. Не нужно бояться соперника. Мы такие же хорошие игроки, как и они. Все зависит от головы и от нас", — сказал Николай Шапаренко перед матчем с Барселоной.

Матч Динамо – Барселона состоится в Киеве на НСК Олимпийский во вторник, 2 ноября, и начнется в 22:00. Следить за событиями этого поединка можно в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.