Брюгге
1
Манчестер Сити
5
19 октября
19:45
Бешикташ
1
Спортинг Лиссабон
4
19 октября
19:45
ПСЖ
3
РБ Лейпциг
2
19 октября
22:00
Порту
1
Милан
0
19 октября
22:00
Атлетико
2
Ливерпуль
3
19 октября
22:00
Аякс
4
Боруссия Дортмунд
0
19 октября
22:00
Шахтер
0
Реал Мадрид
5
19 октября
22:00
Интер
3
Шериф
1
19 октября
22:00
Барселона
1
Динамо Киев
0
20 октября
19:45
РБ Зальцбург
3
Вольфсбург
1
20 октября
19:45
Бенфика
0
Бавария
4
20 октября
22:00
Манчестер Юнайтед
3
Аталанта
2
20 октября
22:00
Янг Бойз
1
Вильярреал
4
20 октября
22:00
Лилль
0
Севилья
0
20 октября
22:00
Зенит
0
Ювентус
1
20 октября
22:00
Челси
4
Мальме
0
20 октября
22:00
Вольфсбург
-
РБ Зальцбург
-
02 ноября
19:45
Мальме
-
Челси
-
02 ноября
19:45
Динамо Киев
-
Барселона
-
02 ноября
22:00
Бавария
-
Бенфика
-
02 ноября
22:00
Вильярреал
-
Янг Бойз
-
02 ноября
22:00
Аталанта
-
Манчестер Юнайтед
-
02 ноября
22:00
Севилья
-
Лилль
-
02 ноября
22:00
Ювентус
-
Зенит
-
02 ноября
22:00
Милан
-
Порту
-
03 ноября
19:45
Реал Мадрид
-
Шахтер
-
03 ноября
19:45
Манчестер Сити
-
Брюгге
-
03 ноября
22:00
РБ Лейпциг
-
ПСЖ
-
03 ноября
22:00
Ливерпуль
-
Атлетико
-
03 ноября
22:00
Спортинг Лиссабон
-
Бешикташ
-
03 ноября
22:00
Боруссия Дортмунд
-
Аякс
-
03 ноября
22:00
Шериф
-
Интер
-
03 ноября
22:00

Шапаренко: У Динамо такие же хорошие игроки, как и у Барселоны

01 ноября 2021

Николай Шапаренко, getty images

Полузащитник киевлян — о предстоящей игре против "сине-гранатовых".

Николай Шапаренко дал комментарий перед матчем четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против Барселоны.

"Отсутствие Агуэро, Пике? Это опытные игрок, но у них также есть молодые футболисты, которые полны мотивации, чтобы завтра играть на победу.

Мандража нет. Это праздник футбола для всей страны. Хотим выходить завтра и получать удовольствие и играть на победу.

Мы должны соблюдать дисциплину в обороне и увереннее играть с мячом. Не нужно бояться соперника. Мы такие же хорошие игроки, как и они. Все зависит от головы и от нас", — сказал Николай Шапаренко перед матчем с Барселоной.

Матч Динамо – Барселона состоится в Киеве на НСК Олимпийский во вторник, 2 ноября, и начнется в 22:00. Следить за событиями этого поединка можно в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.

Команды
Сюжет
статьи по теме:
Серхи Бархуан, Getty Images 01 ноября 2021 Серхи — о матче с Динамо: Многие тренеры хотели бы оказаться на моем месте
Ансу Фати и Усман Дембеле, Getty Images 01 ноября 2021 Фати и Дембеле попали в заявку Барселоны на матч с Динамо
  Rambler's Top100