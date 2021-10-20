Марлон: Де Дзерби не должен менять свой стиль

Защитник Шахтера прокомментировал разгромное поражение в Лиге чемпионов.

Защитник донецкого Шахтера Марлон прокомментировал разгромное поражение своей команды в матче с мадридским Реалом (0:5).

Футболист считает, что команда не должна менять свой стиль в зависимости от соперника.

"Думаю, в таких матчах интересно, когда у каждого тренера свое видение игры и своя футбольная мысль. Де Дзерби не должен менять свой стиль, мы должны продолжать играть так, как мы играем. В том числе это связано с характеристиками, которыми обладают футболисты основного состава.

Мы любим доминировать и прессинговать. Неудачи случаются, но мы это переживем и восстановимся", — заявил футболист Youtube-каналу Бомбардир.

Football.ua проанализировал разгромное поражение подопечных Де Дзерби в матче с Реалом, ознакомиться с материалом можно тут.