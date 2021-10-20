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Бавария
-
Бенфика
-
02 ноября
22:00
Вильярреал
-
Янг Бойз
-
02 ноября
22:00
Аталанта
-
Манчестер Юнайтед
-
02 ноября
22:00
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-
03 ноября
22:00
РБ Лейпциг
-
ПСЖ
-
03 ноября
22:00
Ливерпуль
-
Атлетико
-
03 ноября
22:00
Спортинг Лиссабон
-
Бешикташ
-
03 ноября
22:00
Боруссия Дортмунд
-
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-
03 ноября
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Марлон: Де Дзерби не должен менять свой стиль

20 октября 2021

марлон, фк шахтер

Защитник Шахтера прокомментировал разгромное поражение в Лиге чемпионов.

Защитник донецкого Шахтера Марлон прокомментировал разгромное поражение своей команды в матче с мадридским Реалом (0:5).

Футболист считает, что команда не должна менять свой стиль в зависимости от соперника.

"Думаю, в таких матчах интересно, когда у каждого тренера свое видение игры и своя футбольная мысль. Де Дзерби не должен менять свой стиль, мы должны продолжать играть так, как мы играем. В том числе это связано с характеристиками, которыми обладают футболисты основного состава.

Мы любим доминировать и прессинговать. Неудачи случаются, но мы это переживем и восстановимся", — заявил футболист Youtube-каналу Бомбардир.

Football.ua проанализировал разгромное поражение подопечных Де Дзерби в матче с Реалом, ознакомиться с материалом можно тут.

Источник: Бомбардир

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