Педриньо: Опустили руки после второго пропущенного мяча

Полузащитник Шахтера прокомментировал неудачу его команды в матче против Реала.

Донецкий Шахтер в рамках третьего тура Лиги чемпионов УЕФА проводил домашний поединок против мадридского Реала, однако потерпел сокрушительное поражение от наиболее титулованного клуба в истории данного турнира (0:5).

Шахтер — Реал Мадрид 0:5 Видео голов и обзор матча

По завершении поединка, полузащитник "горняков" Педриньо выступил с собственным комментарием относительно впечатлений об игре его команды в этот вечер.

"Мы прекрасно знали, что Реал — очень сильная команда с квалифицированными игроками. Нельзя было ошибаться, но ошибки были – в первом и втором пропущенных мячах. В любом случае с таким великим клубом, как мадридский Реал, пришлось сложно.

Не могу сказать, что нам не хватило характера. С такой командой, как Реал, мы стараемся играть, владеть мячом. Но когда ты уже проигрываешь, сложно отобрать мяч — там сильнейшие футболисты. Мы старались и провели первый тайм более-менее на равных, однако после пропущенных мячей было тяжело.

К сожалению, не было моментов и реализации. Конечно, когда играем против команд из этой корзины, нужно забивать, нужно уметь это делать, иначе мы будем пропускать. Что и происходило.

Шахтер играл очень медленно — это правда. Не хватило вертикальных передач, пасов на ход, потому что зоны были. Как я и сказал, где-то не хватало правильных последних решений. Возможно, это усложнило и замедлило нашу игру.

Вышедшие на замену во втором тайме игроки имели разные характеристики. Команда постаралась в чем-то прибавить, быть более эффективной, владеть еще больше мячом, но этого не произошло — мы пропустили достаточно быстро, что не подействовало на нас положительным образом.

После второго пропущенного мяча. Возможно, немного опустили руки, позволив сопернику выходить все больше и больше.

Повторюсь, мы контролировали мяч, играли, но не были достаточно эффективны в плане проходов в зону. Глубина нам не давалась. Мы не можем ошибаться в таких матчах, но, когда ошибаемся, такое происходит", — подытожил бразилец.

Ответная игра между мадридским Реалом и донецким Шахтером пройдет в столице Испании уже 3 ноября.