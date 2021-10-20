Брюгге
1
Манчестер Сити
5
19 октября
19:45
Бешикташ
1
Спортинг Лиссабон
4
19 октября
19:45
ПСЖ
3
РБ Лейпциг
2
19 октября
22:00
Порту
1
Милан
0
19 октября
22:00
Атлетико
2
Ливерпуль
3
19 октября
22:00
Аякс
4
Боруссия Дортмунд
0
19 октября
22:00
Шахтер
0
Реал Мадрид
5
19 октября
22:00
Интер
3
Шериф
1
19 октября
22:00
Барселона
-
Динамо Киев
-
20 октября
19:45
РБ Зальцбург
-
Вольфсбург
-
20 октября
19:45
Бенфика
-
Бавария
-
20 октября
22:00
Манчестер Юнайтед
-
Аталанта
-
20 октября
22:00
Янг Бойз
-
Вильярреал
-
20 октября
22:00
Лилль
-
Севилья
-
20 октября
22:00
Зенит
-
Ювентус
-
20 октября
22:00
Челси
-
Мальме
-
20 октября
22:00
Вольфсбург
-
РБ Зальцбург
-
02 ноября
19:45
Мальме
-
Челси
-
02 ноября
19:45
Динамо Киев
-
Барселона
-
02 ноября
22:00
Бавария
-
Бенфика
-
02 ноября
22:00
Вильярреал
-
Янг Бойз
-
02 ноября
22:00
Аталанта
-
Манчестер Юнайтед
-
02 ноября
22:00
Севилья
-
Лилль
-
02 ноября
22:00
Ювентус
-
Зенит
-
02 ноября
22:00
Милан
-
Порту
-
03 ноября
19:45
Реал Мадрид
-
Шахтер
-
03 ноября
19:45
Манчестер Сити
-
Брюгге
-
03 ноября
22:00
РБ Лейпциг
-
ПСЖ
-
03 ноября
22:00
Ливерпуль
-
Атлетико
-
03 ноября
22:00
Спортинг Лиссабон
-
Бешикташ
-
03 ноября
22:00
Боруссия Дортмунд
-
Аякс
-
03 ноября
22:00
Шериф
-
Интер
-
03 ноября
22:00

Педриньо: Опустили руки после второго пропущенного мяча

20 октября 2021

Педриньо, фото ФК Шахтер Донецк

Полузащитник Шахтера прокомментировал неудачу его команды в матче против Реала.

Донецкий Шахтер в рамках третьего тура Лиги чемпионов УЕФА проводил домашний поединок против мадридского Реала, однако потерпел сокрушительное поражение от наиболее титулованного клуба в истории данного турнира (0:5).

Шахтер — Реал Мадрид 0:5 Видео голов и обзор матча

По завершении поединка, полузащитник "горняков" Педриньо выступил с собственным комментарием относительно впечатлений об игре его команды в этот вечер.

"Мы прекрасно знали, что Реал — очень сильная команда с квалифицированными игроками. Нельзя было ошибаться, но ошибки были – в первом и втором пропущенных мячах. В любом случае с таким великим клубом, как мадридский Реал, пришлось сложно.

Не могу сказать, что нам не хватило характера. С такой командой, как Реал, мы стараемся играть, владеть мячом. Но когда ты уже проигрываешь, сложно отобрать мяч — там сильнейшие футболисты. Мы старались и провели первый тайм более-менее на равных, однако после пропущенных мячей было тяжело.

К сожалению, не было моментов и реализации. Конечно, когда играем против команд из этой корзины, нужно забивать, нужно уметь это делать, иначе мы будем пропускать. Что и происходило.

Шахтер играл очень медленно — это правда. Не хватило вертикальных передач, пасов на ход, потому что зоны были. Как я и сказал, где-то не хватало правильных последних решений. Возможно, это усложнило и замедлило нашу игру.

Вышедшие на замену во втором тайме игроки имели разные характеристики. Команда постаралась в чем-то прибавить, быть более эффективной, владеть еще больше мячом, но этого не произошло — мы пропустили достаточно быстро, что не подействовало на нас положительным образом.

После второго пропущенного мяча. Возможно, немного опустили руки, позволив сопернику выходить все больше и больше.

Повторюсь, мы контролировали мяч, играли, но не были достаточно эффективны в плане проходов в зону. Глубина нам не давалась. Мы не можем ошибаться в таких матчах, но, когда ошибаемся, такое происходит", — подытожил бразилец.

Ответная игра между мадридским Реалом и донецким Шахтером пройдет в столице Испании уже 3 ноября.

Источник: ФК Шахтер (Донецк)

Команды
Сюжет
статьи по теме:
Фото Виталий Клюев 20 октября 2021 Шахтер — Реал Мадрид 0:5 Видео голов и обзор матча
Педриньо против Васкеса, фото: ФК Шахтер 20 октября 2021 Шахтер — Реал. Наши оценки
Винисиус оформил дубль в ворота Шахтера/фото Виталий Клюев 19 октября 2021 Шахтер без шансов проиграл Реалу в Киеве
 
 Rambler's Top100