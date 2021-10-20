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-
Бенфика
-
02 ноября
22:00
Вильярреал
-
Янг Бойз
-
02 ноября
22:00
Аталанта
-
Манчестер Юнайтед
-
02 ноября
22:00
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РБ Лейпциг
-
ПСЖ
-
03 ноября
22:00
Ливерпуль
-
Атлетико
-
03 ноября
22:00
Спортинг Лиссабон
-
Бешикташ
-
03 ноября
22:00
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Соломон — о 0:5: Это не то, чего Шахтер ждал от матча с Реалом

20 октября 2021

Манор Соломон, фото Шахтер

Полузащитник Шахтера дал комментарий после разгромного поражения.

Шахтер в рамках поединка третьего тура группового этапа Лиги чемпионов принимал на своем поле Реал и проиграл со счетом 0:5.

Полузащитник "горняков" Манор Соломон дал комментарий, отметив, что соперник победил заслуженно.

"Мы должны тщательно проанализировать эту игру и понять, что мы сделали неправильно. Реал был лучше. Они здорово контролировали мяч и доминировали на поле. Соперник заслужил эту победу. Это не то, чего мы ждали от этого матча. Мы хотели сыграть лучше, но теперь остается лишь двигаться дальше.

Думаю, что они были лучше нас в обоих таймах, но в первой половине разница не была велика. Автогол расстроил нас, но это футбол, порой такие вещи случаются. Мы — атакующая команда. Мы всегда хотим забивать и выигрывать. Мы хотели победить и сегодня. Знали, что можем это сделать, несмотря на то, что в соперниках был Реал. Но все пошло не по плану", — приводит слова Соломона официальный сайт УЕФА.

Напомним, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча Шахтера против Реала.

Источник: Официальный сайт УЕФА

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