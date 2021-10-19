Шахтер без шансов проиграл Реалу в Киеве

Шахтер ничего не показал в атаке и абсолютно развалился во втором тайме.

Шахтер принимал мадридский Реал в третьем туре группового раунда Лиги чемпионов. К этому матчу "горняки" подходили с одним баллом в активе и без забитых мячей. Роберто Де Дзерби не мог расчитывать на Николая Матвиенко, который травмировался накануне. Так, в центре защиты вышла пара Марлон-Кривцов. Также на скамейке запасных остался Тарас Степаненко.

Начало матча прошло в очень неспешном темпе. Шахтер даже немного владел мячом на старте матча. Никто никуда не бежал и каких-то сверхскоростей не было. Как показал матч позже, Шахтер в таком ритме проведет весь поединок: абсолютно безидейно в атаке. Отметим, что Реал очень компактно располагался и не допускал разрывов между линиями. Отсюда и не было много пространства, куда бежать быстрым атакующим игрокам Шахтера.

Реал регулярно атаковал, но вхождений в штрафную было немного — преимущественно гости пробивали издали. Трубин делал свое дело неплохо и со всем справлялся в первом тайме. И все же Шахтер не дотерпел до перерыва. На 37-й минуте, казалось, банальный навес с фланга закончился очень обидным автоголом — Кривцов в прыжке срезал мяч в свои ворота, перекинув Трубина. 1:0 для Мадрида.

В перерыве Де Дзерби снял своих двух крайних атакающих полузащитников — Тете и Соломона, выпустив Марлоса и Антонио. Однако в атаке креатива не прибавилось. Реал продолжал атаковать. На 51-й минуте Додо, бросая аут, просто отдал мяч на ногу Бензема, тот протащил мяч по флангу и отпасовал в центр на Модрича. Лука в одно касание вывел Винисиуса на ударную позицию, а тот легко перекинул Трубина — 2:0.

Через несколько минут все тот же Винисиус Жуниор самостоятельно разобрался с тремя защитниками Шахтера и отправил мяч в ближнюю девятку. Спустя 10 минут Винисиус от лицевой линии классно прострелил на Родриго, а тот расстрелял Трубина с нескольких метров — 4:0. А что Шахтер? У "горняков" был лишь один действительно классный момент. Педриньо вывел Фернандо один на один с голкипером, а тот не очень сильно пробивал внешней стороной стопы. Куртуа в классном прыжке отразил этот удар.

В добавленное время Реал забил и пятый гол. На этот раз это отличиться удалось Кариму Бензема, которого попросту забыли в центре штрафной площади. Таким образом, Шахтер после трех туров в Лиге чемпионов еще не забивал. У команды Де Дзерби одно очко и последнее место в группе.

Шахтер — Реал 0:5

Голы: Кривцов, 37 (авт.), Винисиус, 51, 56, Родриго, 65, Бензема, 90.

Шахтер: Трубин — Додо, Кривцов, Марлон, Исмаили (Корниенко, 75) — Майкон, Патрик (Степаненко, 79), Тете (Марлос, 46), Педриньо, Соломон (Антонио, 46) — Фернандо (Мудрик, 75).

Реал: Куртуа — Васкес, Милитао (Вальехо, 87), Алаба, Менди (Марсело, 69) — Каземиро, Кроос (Вальверде, 78), Модрич (Камавинга, 78) — Родриго (Асенсио, 78), Винисиус — Бензема.

Предупреждения: Антонио.