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Вернидуб: Проиграли Интеру, но я благодарен ребятам за игру, за самоотдачу

20 октября 2021

Юрий Вернидуб, Getty Images

Наставник молдавского клуба поделился своими эмоциями после игры с Интером.

Главный тренер молдавского Шерифа Юрий Вернидуб прокомментировал поражение своей команды в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против миланского Интера (1:3).

"Хорошая игра против большого клуба. Мы старались играть в футбол — команда выглядела достойно. Не только оборонялись, но и атаковали.

Мы забили красивый гол со штрафного. Были еще моменты. Проиграли, но я благодарен ребятам за игру, за самоотдачу. Они сражались до конца. Впереди — игра в Тирасполе. Будем готовиться", — приводит слова Вернидуба пресс-служба УЕФА.

Отметим, что в параллельном матче группы D донецкий Шахтер разгромно уступил мадридскому Реалу (0:5).

Источник: Официальный сайт УЕФА

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