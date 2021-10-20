Вернидуб: Проиграли Интеру, но я благодарен ребятам за игру, за самоотдачу

Наставник молдавского клуба поделился своими эмоциями после игры с Интером.

Главный тренер молдавского Шерифа Юрий Вернидуб прокомментировал поражение своей команды в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против миланского Интера (1:3).

"Хорошая игра против большого клуба. Мы старались играть в футбол — команда выглядела достойно. Не только оборонялись, но и атаковали.

Мы забили красивый гол со штрафного. Были еще моменты. Проиграли, но я благодарен ребятам за игру, за самоотдачу. Они сражались до конца. Впереди — игра в Тирасполе. Будем готовиться", — приводит слова Вернидуба пресс-служба УЕФА.

Отметим, что в параллельном матче группы D донецкий Шахтер разгромно уступил мадридскому Реалу (0:5).