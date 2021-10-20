Де Дзерби — о поражении от Реала: Шахтер старался показать свой футбол

Наставник "горняков" поделился своими мыслями после игры с Реалом.

Главный тренер донецкого Шахтера Роберто Де Дзерби прокомментировал разгромное поражение своей команды в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против мадридского Реала (0:5).

"Это не самое ужасное поражение в моей карьере. На самом деле я должен принимать решения, как будет играть моя команда до начала матча, но иногда для тренера возникают ситуации, когда он может проиграть.

Моя команда старалась показать свой футбол и первый тайм получился неплохим. В первой ситуации, когда мы пропустили первый гол от Бензема — был чистый офсайд. Правило, по которому он был забит — неправильное. Во втором тайме Винисиус сразу забил второй гол и после этого матч стал сложнее для нас.

Я не хочу много говорить о первом голе, потому что мадридский Реал сыграл очень хорошо. Когда Реал играет как настоящий Реал, то против него сложно любому клубу. И все же правило, по которому был забит первый мяч, я считаю неправильным, как и в ситуации в матче Франция — Испания, где был похожий мяч Мбаппе. Кривцов не тянулся бы к мячу, если бы там не было Бензема.

Отсутствие Степаненко в стартовом составе? Мы решили, что будут играть два полузащитника Майкон и Алан Патрик. Когда мы начинали развивать атаки, то Майкон играл ниже, а Алан выше. Из-за этого было принято такое решение.

Слова в перерыве матча? Я сказал, что мы играли хорошо в первом тайме, и чтобы мы продолжали играть в таком же стиле, не опуская руки. Мы теряли слишком много мячей, особенно в полузащите, где сыграли Тете, Манор Соломон и Алан, за счет чего Реал организовывал контратаки.

Когда Винисиус забил два мяча, я заметил, что несколько футболистов опустили руки и это единственное, что мне сильно не понравилось. Я просил в перерыве, чтобы не опускали руки, но в итоге получили такой результат. Одно дело проиграть 0:2, другое проиграть 0:5. Я не хочу чтобы у команды были такие тяжелые результаты в процессе ее становления.

Сыграла ли роль отсутствия Матвиенко? Если Матвиенко чувствовал бы себя хорошо, то он бы сегодня играл. Точка. Для нас Матвиенко — ключевой игрок и тот игрок, который играл сегодня на его месте, сыграл хорошо. Конечно для нас это большая разница — есть Матвиенко на поле и когда его нет.

Шахтер попал под злой Реал после поражения от Шерифа? Я считаю, что сегодня много кто из моих игроков сыграл хорошо. Вы, журналисты, обращаете больше внимания на окончательный результат, но я как тренер должен обращать внимание на все. Я не могу бросать все то, что я увидел в первой тайме и затем во втором.

Последний сезон, когда я буду тренировать Шахтер, команда будет играть в Лиге чемпионов совсем по-другому. И тот сезон, который будет для меня последним, Шахтер будет играть как один из лидеров Лиги чемпионов.

Еще раз, я не думаю, что у нас были проблемы с развитием атак. У нас была проблема с потерей мячей в ключевых зонах, где обычно играют наши полузащитники, которые ранее так не ошибались. Например Фернандо должен был играть больше в глубине атаки, а не подходить близко к защитникам и получать мяч", — сказал Де Дзерби на послематчевой пресс-конференции.

На Football.ua доступен для просмотра видеообзор матча Шахтер — Реал.