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-
02 ноября
19:45
Динамо Киев
-
Барселона
-
02 ноября
22:00
Бавария
-
Бенфика
-
02 ноября
22:00
Вильярреал
-
Янг Бойз
-
02 ноября
22:00
Аталанта
-
Манчестер Юнайтед
-
02 ноября
22:00
Севилья
-
Лилль
-
02 ноября
22:00
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-
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-
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-
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-
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Реал Мадрид
-
Шахтер
-
03 ноября
19:45
Манчестер Сити
-
Брюгге
-
03 ноября
22:00
РБ Лейпциг
-
ПСЖ
-
03 ноября
22:00
Ливерпуль
-
Атлетико
-
03 ноября
22:00
Спортинг Лиссабон
-
Бешикташ
-
03 ноября
22:00
Боруссия Дортмунд
-
Аякс
-
03 ноября
22:00
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22:00

Фернандо — лучший игрок Шахтера в матче с Реалом по версии Whoscored

20 октября 2021

Фернандо, фото Шахтер

Статистический портал традиционно оценил участников встречи.

Шахтер в рамках поединка третьего тура группового этапа Лиги чемпионов принимал на своем поле Реал и проиграл со счетом 0:5.

Авторитетный статистический портал Whoscored традиционно выставил оценки игрокам за матч.

Лучшим игроком Шахтера по его версии стал нападающий Фернандо с оценкой 6,6 балла. Худшим же оказался Сергей Кривцов — 5,2 балла.

Лучшим игроком встречи в обеих командах стал Карим Бензема — его оценка составила 10 баллов.

Напомним, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча Шахтера против Реала.

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