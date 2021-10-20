Фернандо — лучший игрок Шахтера в матче с Реалом по версии Whoscored

Статистический портал традиционно оценил участников встречи.

Шахтер в рамках поединка третьего тура группового этапа Лиги чемпионов принимал на своем поле Реал и проиграл со счетом 0:5.

Авторитетный статистический портал Whoscored традиционно выставил оценки игрокам за матч.

Лучшим игроком Шахтера по его версии стал нападающий Фернандо с оценкой 6,6 балла. Худшим же оказался Сергей Кривцов — 5,2 балла.

Лучшим игроком встречи в обеих командах стал Карим Бензема — его оценка составила 10 баллов.

Напомним, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча Шахтера против Реала.