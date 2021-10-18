Аякс
2
Бешикташ
0
28 сентября
19:45
Шахтер
0
Интер
0
28 сентября
19:45
ПСЖ
2
Манчестер Сити
0
28 сентября
22:00
РБ Лейпциг
1
Брюгге
2
28 сентября
22:00
Порту
1
Ливерпуль
5
28 сентября
22:00
Милан
1
Атлетико
2
28 сентября
22:00
Боруссия Дортмунд
1
Спортинг Лиссабон
0
28 сентября
22:00
Реал Мадрид
1
Шериф
2
28 сентября
22:00
Аталанта
1
Янг Бойз
0
29 сентября
19:45
Зенит
4
Мальме
0
29 сентября
19:45
Бенфика
3
Барселона
0
29 сентября
22:00
Бавария
5
Динамо Киев
0
29 сентября
22:00
Манчестер Юнайтед
2
Вильярреал
1
29 сентября
22:00
Вольфсбург
1
Севилья
1
29 сентября
22:00
РБ Зальцбург
2
Лилль
1
29 сентября
22:00
Ювентус
1
Челси
0
29 сентября
22:00
Брюгге
-
Манчестер Сити
-
19 октября
19:45
Бешикташ
-
Спортинг Лиссабон
-
19 октября
19:45
ПСЖ
-
РБ Лейпциг
-
19 октября
22:00
Порту
-
Милан
-
19 октября
22:00
Атлетико
-
Ливерпуль
-
19 октября
22:00
Аякс
-
Боруссия Дортмунд
-
19 октября
22:00
Шахтер
-
Реал Мадрид
-
19 октября
22:00
Интер
-
Шериф
-
19 октября
22:00
Барселона
-
Динамо Киев
-
20 октября
19:45
РБ Зальцбург
-
Вольфсбург
-
20 октября
19:45
Бенфика
-
Бавария
-
20 октября
22:00
Манчестер Юнайтед
-
Аталанта
-
20 октября
22:00
Янг Бойз
-
Вильярреал
-
20 октября
22:00
Лилль
-
Севилья
-
20 октября
22:00
Зенит
-
Ювентус
-
20 октября
22:00
Челси
-
Мальме
-
20 октября
22:00

Пресс-конференция Анчелотти перед матчем с Шахтером

18 октября 2021

Карло Анчелотти, Getty Images

Смотрите пресс-конференцию наставника "сливочных" на Football.ua.

В рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов донецкий Шахтер в Киеве на НСК Олимпийский примет мадридский Реал.

Главный тренер "сливочных" Карло Анчелотти прокомментирует предстоящий поединок на пресс-конференции. Начало в 18:45 по киевскому времени.

Вашему вниманию онлайн-трансляция:

Напомним, что матч Шахтер — Реал состоится во вторник, 19 октября, в 22:00 по киевскому времени. Следить за событиями этого поединка вы можете в текстовой онлайн-трансляции, которая будет доступна на Football.ua.

Команды
Сюжет
статьи по теме:
Хосеп Гвардиола, Getty Images 04 октября 2021 Гвардиола и Анчелотти попали в досье Пандоры, связанное с офшорными схемами
Роберт Левандовски, Getty Images 16 октября 2021 Левандовски хочет любой ценой перейти в Реал
Андрей Лунин, ФК Реал 14 октября 2021 Лунин намерен покинуть Реал — источник
Срджан Йованович, Getty Images 17 октября 2021 Матч Шахтер — Реал обслужит Срджан Йованович
михаил мудрик, фотО: фк шахтер 16 октября 2021 Мудрик: Рассчитываем взять 6 очков в матчах с Реалом
Шахтер - Заря, фото Шахтер 15 октября 2021 Шахтер — Заря 6:1 Видео голов и обзор матча
Шахтер — Реал: повторят ли 17 октября 2021 Шахтер — Реал: повторят ли "горняки" прошлогодний подвиг
 
 Rambler's Top100