Пресс-конференция Де Дзерби перед матчем с Реалом

Смотрите пресс-конференцию наставника "горняков" на Football.ua.

В рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов донецкий Шахтер в Киеве на НСК Олимпийский примет мадридский Реал.

Главный тренер "горняков" Роберто Де Дзерби прокомментирует предстоящий поединок на пресс-конференции. Начало в 19:30 по киевскому времени.

Вашему вниманию онлайн-трансляция:

Напомним, что матч Шахтер — Реал состоится во вторник, 19 октября, в 22:00 по киевскому времени. Следить за событиями этого поединка вы можете в текстовой онлайн-трансляции, которая будет доступна на Football.ua.