Ракицкий — в символической сборной второго тура Лиги чемпионов

Больше всего баллов набрал вингер Баварии Лерой Сане, забивший гол в ворота киевского Динамо.

Стала известна символическая сборная второго тура группового этапа Лиги чемпионов от УЕФА.

В составе сборной оказался украинский защитник Зенита Ярослав Ракицкий, который набрал 13 баллов по итогам матча с Мальме (4:0), в котором он оформил два ассиста.

Также отметим, что в число лучших попал защитник миланского Интера Милан Шкриниар, сыгравший матч против донецкого Шахтера (0:0), а также вингер Баварии Лерой Сане, набравший больше всего баллов (16) по итогам встречи с киевским Динамо (5:0).

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