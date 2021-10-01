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-
Спортинг Лиссабон
-
19 октября
19:45
ПСЖ
-
РБ Лейпциг
-
19 октября
22:00
Порту
-
Милан
-
19 октября
22:00
Атлетико
-
Ливерпуль
-
19 октября
22:00
Аякс
-
Боруссия Дортмунд
-
19 октября
22:00
Шахтер
-
Реал Мадрид
-
19 октября
22:00
Интер
-
Шериф
-
19 октября
22:00
Барселона
-
Динамо Киев
-
20 октября
19:45
РБ Зальцбург
-
Вольфсбург
-
20 октября
19:45
Бенфика
-
Бавария
-
20 октября
22:00
Манчестер Юнайтед
-
Аталанта
-
20 октября
22:00
Янг Бойз
-
Вильярреал
-
20 октября
22:00
Лилль
-
Севилья
-
20 октября
22:00
Зенит
-
Ювентус
-
20 октября
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Челси
-
Мальме
-
20 октября
22:00

Ракицкий — в символической сборной второго тура Лиги чемпионов

01 октября 2021

Ярослав Ракицкий, Getty Images

Больше всего баллов набрал вингер Баварии Лерой Сане, забивший гол в ворота киевского Динамо.

Стала известна символическая сборная второго тура группового этапа Лиги чемпионов от УЕФА.

В составе сборной оказался украинский защитник Зенита Ярослав Ракицкий, который набрал 13 баллов по итогам матча с Мальме (4:0), в котором он оформил два ассиста.

Также отметим, что в число лучших попал защитник миланского Интера Милан Шкриниар, сыгравший матч против донецкого Шахтера (0:0), а также вингер Баварии Лерой Сане, набравший больше всего баллов (16) по итогам встречи с киевским Динамо (5:0).

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Источник: Официальный сайт УЕФА

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