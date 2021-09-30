Бавария — Динамо Киев. Наши оценки

Football.ua оценивает действия футболистов киевского Динамо в втором поединке группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

По большому счету, совершенно никакой новой информации поединок между действующими чемпионами Германии и Украины нам так и не смог принести. Киевское Динамо сенсацию сотворить не сумело, но при этом пропустило достаточно много для того, чтобы совсем оставить данный поединок без внимания. У подопечных Мирчи Луческу было несколько неплохих отрезков по ходу игры, но общая картина, безусловно, была удручающе. Мюнхенская Бавария непомерно сильна, как для уровня команд группы E, и ей удалось в этот вечер лишний раз подчеркнуть этот и без того известный факт.

Football.ua оценивает игру футболистов киевского Динамо в матче на стадионе Альянц Арена (по 10-балльной шкале).

Динамо Киев

Георгий Бущан — 3,5. Голкипер Динамо вернулся в рамку ворот на ответственный поединок, но сразу же получил пять мячей себе за шиворот от именитого оппонента. Непосредственно предъявить претензии Бущану можно было лишь за эпизод с подачей от Сане, хотя настолько неожиданную траекторию полета мяча было достаточно сложно прочитать наперед. Было заметно, что Георгий местами "плывет" также, как и все остальные партнеры по обороне, что напрямую отражалось на его уверенности в своих действиях.

Александр Тымчик — 3,0. Правому защитнику Динамо доверили место на поле с первых минут из достаточно очевидных соображений. Тымчик должен был составить конкуренцию в скорости Дэвису, однако уже по первым эпизодам один в один против канадца стало понятно, что эта затея Луческу — гиблое дело. А тут еще и Сане более часто начал смещаться подальше от центральной зоны в первом тайме, поэтому работы на украинца навалилось предостаточно, и этот груз оказался для него в итоге неподъемным.

Илья Забарный — Артем Шабанов — 3,0. Пара в центре обороны киевлян, с одной стороны, местами показывала необходимый уровень взаимодействия, но с другой провалилась в отдельных эпизод с таким треском, как при втором взятии ворот авторства Левандовски. Периодические ошибки в выборе позиции, в совокупности со слабой поддержкой атакующей линии в виде длинных передач со своей половины не позволяют зацепиться в игре Забарного и Шабанова хоть за что-то обнадеживающее.

Виталий Миколенко — 3,5. Левый фланг обороны команды Луческу в этом матче также не блистал, так как Гнабри получал достаточно пространства в своей зоне даже в простых позиционных ситуациях. Миколенко, который даже в тяжелых матчах пытается сочетать собой действия на оборону и атаку, в отчетной игре за подобным замечен не был, а единственное, что можно было отметить положительное в его игре, это небольшое количество потерь мяча, хотя и получал его он почти раз в две минуты.

Николай Шапаренко — 3,0. Одного из лидеров текущей кадровой обоймы Динамо было принято решение сменить уже в перерыве. Шапаренко действительно не попал в ход поединка от самых первый его минут, поэтому решение Луческу объяснить было достаточно просто. Мы вспомнили о присутствии Шапаренко на поле лишь тогда, когда он в конце тайма пробил со средней дистанции по воротам, а до этого Николай показывался в камере только при исполнении стандартных положений.

Сергей Сидорчук — 3,0. С опорной зоной "бело-синих" в этом матче все достаточно просто было только для команды-соперников киевлян. Капитан в самом начале поединка против топ-коллектива привез пенальти в свои ворота, поэтому каком-либо моральном духе его партнеров в дальнейшем не приходилось говорить. Динамо не строило комбинационный футбол, поэтому набрать передачи в своей зоне Сидорчук не имел возможности, а точность совершенных ним пасов в условиях прессинга и без того оставляла желать лучшего.

Александр Андриевский — 3,5. Более креативный из полузащитников оборонительного плана должен был помочь своей команде с выходом в контратаки примерно том же самом стиле, что и год назад против Барселоны на Камп Ноу. Однако, Бавария оказалась соперником на порядок выше уровне чем даже тогдашние "блаугранас" и все попытки задействовать Андриевского при построении атак зарубила на корню.

Виктор Цыганков — 3,5. Лидер атак Динамо встречался с мячом также, как и большинство партнеров, примерно раз в две минуты, что фактически выключило его из игры. На этом печальном фоне попытки Цыганкова помочь своему фланговому защитнику при игре на оборону выглядели еще более нелепыми, потому что навыки отбора мяча столь креативному футболисту явно не присущи.

Денис Гармаш — 3,5. Луческу вновь решил сыграть с "ложной девяткой" в лице Гармаша на острие атак своей команды, надеясь при этом получить возможность для своей команды хоть как-то цепляться за владение мячом на чужой половине. Однако, Денис, несмотря на то, что получал передачи партнеров достаточно часто, терял линию офсайда или обрезался на ровном месте. Сложно было представить, что Баварию удастся обыграть без явного наконечника атак, но Луческу выбрал лучшего из доступных игроков, пусть этот выбор в итоге и не принес должного результата.

Карлос Де Пена — 3,5. Участие в отчетном поединке уругвайского исполнителя примечательно тем, что он упустил один из лучших шансов своей команды в этот вечер, хотя в конце первого тайма и имел возможность заставить игру своих одноклубников немного расшевелиться. Однако, гола от де Пены мы так и не дождались, а его попытки загрузить мяч в штрафную самостоятельно успехом так и не увенчались.

Томаш Кендзера — 3,0. Польский защитник вышел после перерыва на смену Тымчику, игра у которого явно не задалась, и попал ровно под тот же каток имени левого фланга атаки Баварии, что привело в последствии сразу к двум пропущенным голам непосредственно из его зоны ответственности.

Владимир Шепелев — 3,0. Луческу остался не сильно доволен тем, что предоставил место на поле для украинца по ходу поединка, что можно было слышать по его крикам из технической зоны. А если уж и сам "Мистер" не доволен, то и нам говорить было не о чем.

Владислав Супряга — 3,0. Форвард растворился на поле с момента своего выхода на футбольное поле, совершив за чуть больше чем 20 минут 13 касаний мяча. Супрягу пытались отыскать партнеры с помощью длинных передач, но если этот маневр не работал с Гармашем на острие, то непонятно, почему он должен был заработать в присутствии Владислава на поле.

Александр Караваев — 3,5. Выход Караваева вместо Цыганкова на последние двадцать минут игрового времени сопровождались незначительным ускорением правого фланга атак Динамо, но Караваев лишь раз успел самостоятельно исполнить передачу из своей зоны, но и она оказалась перехваченной.