лента новостей

22:55

Бавария — Динамо Киев: видео голов и обзор матча

22:30

Зенит — Мальме 4:0 Видео голов и обзор матча

22:01

Бавария — Динамо Киев: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

21:42

Зенит одержал первую победу в Лиге чемпионов с ноября 2019 года

21:38

Аталанта переиграла Янг Бойз

21:06

Яремчук — в старте Бенфики на матч против Барселоны

20:59

Бущан, Тымчик и Андриевский сыграют против Баварии с первых минут

20:58

Конте: Шериф спутал все карты, как Шахтер в прошлом году

19:07

Малиновский выйдет в стартовом составе Аталанты на матч против Янг Бойз

15:51

Шериф — четвертый клуб, обыгравший Реал при Анчелотти в Лиге чемпионов