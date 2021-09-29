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-
Спортинг Лиссабон
-
19 октября
19:45
ПСЖ
-
РБ Лейпциг
-
19 октября
22:00
Порту
-
Милан
-
19 октября
22:00
Атлетико
-
Ливерпуль
-
19 октября
22:00
Аякс
-
Боруссия Дортмунд
-
19 октября
22:00
Шахтер
-
Реал Мадрид
-
19 октября
22:00
Интер
-
Шериф
-
19 октября
22:00
Барселона
-
Динамо Киев
-
20 октября
19:45
РБ Зальцбург
-
Вольфсбург
-
20 октября
19:45
Бенфика
-
Бавария
-
20 октября
22:00
Манчестер Юнайтед
-
Аталанта
-
20 октября
22:00
Янг Бойз
-
Вильярреал
-
20 октября
22:00
Лилль
-
Севилья
-
20 октября
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Зенит — Мальме 4:0 Видео голов и обзор матча

29 сентября 2021

Зенит — Мальме 4:0 Видео голов и обзор матча

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка группового этапа Лиги чемпионов.

В рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов Зенит одержал уверенную победу над Мальме.

Шведский клуб пропустил в свои ворота четыре безответных мяча, позволив питерской команде впервые победить в Лиге чемпионов с ноября 2019 года.

Обзор матча:

 
Зенит - Мальме 4:0
Голы: Клаудиньо, 9, Кузяев, 49, Сутормин, 80, Вендел, 90+4
 
Зенит: Крицюк, Ракицкий, Чистяков, Барриос, Дуглас Сантос (Круговой, 84), Круговой, Сутормин (Кравцов, 83), Мостовой, Кравцов, Кузяев (Азмун, 76), Вендел, Дзюба (А, Мостовой, 84), Малком, Клаудиньо (Ерохин, 75).
 
Мальме: Далин, Ларссон, Нильсен, Брурссон (Эйле, 81), Ахмедходжич, Бергет, Кристиансен, Ракип (Ольссон, 55), Инносент (Пенья, 62), Бирманчевич (Налич, 81), Чолак (Абубакари, 63).
 
Предупреждение: Ракип - Брурссон
Удаление: Ахмедходжич, 53.
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