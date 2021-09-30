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19 октября
22:00
Порту
-
Милан
-
19 октября
22:00
Атлетико
-
Ливерпуль
-
19 октября
22:00
Аякс
-
Боруссия Дортмунд
-
19 октября
22:00
Шахтер
-
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-
20 октября
22:00
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-
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-
20 октября
22:00
Лилль
-
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Жезуш: Барселона всегда будет оставаться Барселоной, в каком бы состоянии она сейчас не находилась

30 сентября 2021

Жорже Жезуш, standard.co.uk

Наставник Бенфики подвел итог удачному для его команды противостоянию.

Лиссабонская Бенфика в рамках второго тура Лиги чемпионов УЕФА стала автором одной из наиболее громких сенсаций, отправив на своем поле в ворота каталонской Барселоны три безответных мяча (0:3).

Бенфика — Барселона 3:0 Видео голов и обзор матча

По завершении поединка, главный тренер "орлов" Жорже Жезуш поделился своими впечатлениями от данного поединка.

"Эта победа продвинула нас в сторону плей-офф Лиги чемпионов, о чем мы только могли мечтать после завершения жеребьевки. Теперь, меня интересует только матч против Портимоненсе на внутренней арене, и это будет нашей главной целью на ближайшие дни.

Цель игры в футбол заключается в том, чтобы забивать голы и побеждать. У меня было понимание, что нам не хватит одного мяча для победы в сегодняшней игре, потому что Барселона обычно забивает больше гола за игру, а уровень их футболистов значительно выше нашего.

Однако, Бенфика сыграла в защите даже лучше, чем я мог себе изначально представить. Барселона сделала в сторону наших ворот семь ударов, но Влаходимос играл на мяче только при подачах с флангов. Это отчетливый знак качества нашей игры в защите.

Когда счет стал 2:0 в нашу пользу, я понял, что победа уже близко, но от 3:0 на табло я был просто шокирован. Бенфика полностью заслужила этот результат, а парни отдали все силы ради этой победы. Во втором тайме мы заметно добавили, хотя первую половину проводили как в атаке, так и в защите. У всех бывают не самые лучшие периоды в истории, поэтому Барселона всегда будет оставаться Барселоной, в каком бы состоянии она сейчас не находилась", — подытожил португальский специалист.

Напомним, что в следующем туре лиссабонская Бенфика будет принимать на своем поле мюнхенскую Баварию.

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