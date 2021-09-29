Бенфика одержала разгромную победу над Барселоной

Соперники Динамо Киев по групповому этапу ЛЧ провели очный поединок.

В поединке второго тура группового этапа Лиги чемпионов Бенфика принимала на своем поле Барселону и одержала уверенную победу.

Подопечные Жорже Жезуса отправили в ворота каталонского гранда три безответных мяча, авторами которых стали Нуньес (дубль) и Рафа Силва.

Последний свой гол лиссабонский гранд забил благодаря реализованному пенальти, а на 87-й минуте Барселона и вовсе осталась в меньшинстве из-за удаления Эрика Гарсии.

Финальный свисток зафиксировал итоговый счет 3:0 в пользу Бенфики.

Бенфика - Барселона 3:0

Голы: Нуньес, 3, 79 (пен.), Рафа Силва, 69

Бенфика: Влаходимос — Вериссимо, Отаменди, Вертонген — Лазаро (Жилберто, 46), Вайгль, Жоау Мариу, Гримальдо (Алмейда, 75) — Рафа Силва (Пицци, 86), Яремчук (Таарабт, 75), Дарвин Нуньес (Рамуш, 86)

Барселона: тер Штеген — Араухо, Пике (Гави, 33), Эрик Гарсия — Роберто (Мингеса, 89), Бускетс (Нико Гонсалес, 68), Педри (Фати, 68), Френки де Йонг, Дест — Люк де Йонг (Коутиньо, 68), Депай

Предупреждения: Отаменди, 33, Рафа Силва, 56, Гримальдо, 62, Вайгль, 72 — Пике, 12, Эрик Гарсия, 54, Дест, 78, Нико Гонсалес, 86

Удаление: Эрик Гарсия, 87