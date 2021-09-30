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-
19 октября
19:45
ПСЖ
-
РБ Лейпциг
-
19 октября
22:00
Порту
-
Милан
-
19 октября
22:00
Атлетико
-
Ливерпуль
-
19 октября
22:00
Аякс
-
Боруссия Дортмунд
-
19 октября
22:00
Шахтер
-
Реал Мадрид
-
19 октября
22:00
Интер
-
Шериф
-
19 октября
22:00
Барселона
-
Динамо Киев
-
20 октября
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РБ Зальцбург
-
Вольфсбург
-
20 октября
19:45
Бенфика
-
Бавария
-
20 октября
22:00
Манчестер Юнайтед
-
Аталанта
-
20 октября
22:00
Янг Бойз
-
Вильярреал
-
20 октября
22:00
Лилль
-
Севилья
-
20 октября
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-
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-
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Бенфика — Барселона 3:0 Видео голов и обзор матча

30 сентября 2021

Бенфика — Барселона 3:0 Видео голов и обзор матча

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка группового этапа Лиги чемпионов.

В поединке второго тура группового этапа Лиги чемпионов лиссабонская Бенфика одержала разгромную победу над Барселоной.

Подопечные Жорже Жезуша отправили в ворота каталонского гранда три безответных мяча, чего оказалось достаточно для того, чтобы набрать уверенные три очка.

Обзор матча:

Бенфика - Барселона 3:0
Голы: Нуньес, 3, 79 (пен.), Рафа Силва, 69

Бенфика: Влаходимос — Вериссимо, Отаменди, Вертонген — Лазаро (Жилберто, 46), Вайгль, Жоау Мариу, Гримальдо (Алмейда, 75) — Рафа Силва (Пицци, 86), Яремчук (Таарабт, 75), Дарвин Нуньес (Рамуш, 86)

Барселона: тер Штеген — Араухо, Пике (Гави, 33), Эрик Гарсия — Роберто (Мингеса, 89), Бускетс (Нико Гонсалес, 68), Педри (Фати, 68), Френки де Йонг, Дест — Люк де Йонг (Коутиньо, 68), Депай

Предупреждения: Отаменди, 33, Рафа Силва, 56, Гримальдо, 62, Вайгль, 72 — Пике, 12, Эрик Гарсия, 54, Дест, 78, Нико Гонсалес, 86

Удаление: Эрик Гарсия, 87

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