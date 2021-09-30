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19 октября
22:00
Порту
-
Милан
-
19 октября
22:00
Атлетико
-
Ливерпуль
-
19 октября
22:00
Аякс
-
Боруссия Дортмунд
-
19 октября
22:00
Шахтер
-
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-
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20 октября
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Манчестер Юнайтед
-
Аталанта
-
20 октября
22:00
Янг Бойз
-
Вильярреал
-
20 октября
22:00
Лилль
-
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20 октября
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Бускетс: Увольнение главного тренера — самая простая вещь в футболе

30 сентября 2021

Серхио Бускетс (на переднем плане) в матче против Бенфики, Getty Images

Полузащитник каталонского клуба подвел итоги провальному матчу против Бенфики.

В рамках второго тура Лиги чемпионов УЕФА каталонская Барселона совершила крайне неудачный выезд в Португалию, где в Лиссабоне на Да Луж уступила местной Бенфике (0:3).

Бенфика — Барселона 3:0 Видео голов и обзор матча

По завершении поединка, полузащитник "блаугранас" Серхио Бускетс высказал собственное мнение об игре его команды в данном противостоянии.

"Трудно объяснить, в каком положении мы сейчас находимся. Выигрывает та команда, которая лучше играет как у тех, так и у других ворот. Мы не лучшим образом сыграли на обоих концах поля.

Барселона слишком быстро пропустила, затем играла неплохо, создавала моменты, но не забила. Если упускаешь свои шансы, соперник этим воспользуется.

Увольнение главного тренера — самая простая вещь в футболе, однако каждый имеет свои обязанности и их необходимо выполнять. Мы сыграли уже две игры в Лиге чемпионов, но все еще не набирали очков.

Это сложно, но сейчас мы нацеливаемся на то, чтобы выиграть обе игры у киевского Динамо, благодаря чему мы вернемся в борьбу", — подытожил испанский футболист.

Напомним, что в следующем туре каталонская Барселона будет принимать на своем поле киевское Динамо.

Источник: Marca

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