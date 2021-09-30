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Порту
-
Милан
-
19 октября
22:00
Атлетико
-
Ливерпуль
-
19 октября
22:00
Аякс
-
Боруссия Дортмунд
-
19 октября
22:00
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-
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-
20 октября
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-
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Куман: Чувствую, что игроки Барселоны все еще поддерживают меня

30 сентября 2021

Рональд Куман, Getty Images

Наставник каталонского клуба подвел итоги провальному матчу против Бенфики.

О кризисе внутри каталонской Барселоны знали многие, однако далеко не все могли ожидать, что клуб продолжит свое падение еще и в матче второго тура Лиги чемпионов УЕФА в гостях у лиссабонской Бенфики, где в воротах команды побывало три безответных мяча (0:3).

Бенфика — Барселона 3:0 Видео голов и обзор матча

По завершении поединка, главный тренер "блаугранас" Рональд Куман прокомментировал результат дуэли на Да Луж с точки зрения своей команды.

"Конечный результат достаточно сложно принять. Думаю, то, что мы увидели на поле в этот вечер, не отразилось на итоговом счете. Хотя мы проигрывали, мы все равно играли хорошо от 2:0. У нас было четыре явных голевых возможности, но мы не забили, а соперники забили свои три гола.

Есть команды, которые куда лучше, чем мы, смотрятся в плане физики в обороне, но я не мог сказать, что мы были слишком обходительны с соперниками в этой игре.

Мне пришлось сменить Пике по ходу первого тайма, так как мы не могли себе позволить рисковать, оказывать давление и играть агрессивно с футболистом, у которого была желтая. С Френки де Йонгом на поле наши атаки были достаточно вариативны в плане подключений из глубины, но мы не забили, поэтому нашу тактику верной назвать нельзя.

Я не хочу говорить о уровне моей команды. Если Серхи Роберто (на самом деле, об это заявлял Серхио Бускетс на послематчевой пресс-конференции — ред.) сказал об этом, то это в корне отличается от того, что он говорил мне лично неделю назад. Нельзя комментировать прогресс команды, которая создана буквально недавно. Для меня этот принцип базовый.

Я чувствую, что игроки Барселоны все еще поддерживают меня, и не собираюсь говорить о своем положении в клубе. Ничего не могу сказать об этом, так как решение принадлежит не мне. В конце концов, вина всегда ложится на главного тренера, но я считаю, что наш вектор выбран правильно.

Да, мы проигрывали 0:2, но с нашей стороны было создано больше моментов, чем у соперников. Мы не уступали по игре, но уступали по эффективности действий. Нам вечно не хватает кого-то из футболистов, но мне кажется, что нет смысла повторят это из раза в раз.

Думаю, что любому наставнику всегда было тяжело проигрывать два матча на старте Лиги чемпионов. Это — деликатная ситуация, тут нечего скрывать. Я стараюсь исправить положение, но в физическом плане и скорости перемещений мы продолжаем уступать. Должны побеждать, играя в свой футбол, что мы сегодня и сделали, но нет голов — не будет и победы", — подытожил нидерландский специалист.

Напомним, что в следующем туре каталонская Барселона будет принимать на своем поле киевское Динамо.

Источник: Marca

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