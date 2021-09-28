Луческу: Бавария — самая сильная команда в Лиге чемпионов

Главный тренер киевского Динамо Мирча Луческу оценил предстоящий поединок в Лиге чемпионов протиа Баварии.
"Многие говорят, что Бавария — машина и ее сложно остановить. В своей истории Динамо добивалось ярких побед над Баварией. Есть ли рецепт, который поможет выиграть завтра? Нынешнюю Баварию — действительно можно сравнить с машиной. Эта команда запрограммирована на победу. С большим опытом, очень талантливые игроки.
Главное — чтобы мои игроки уходили с поля в высоко поднятой головой. Чтоб им не было стыдно за проделанную работу. Бавария — самая сильная команда в ЛЧ, у них огромные шансы выиграть турнир. Сбалансированная команда, с отличными игроками, особенно в физическом плане. Для нас важно, что мы играем в этом турнире с командами такого уровня".
Также Луческу оценил потерю Виталия Буяльского, который не сыграет против Баварии.
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Большая потеря для команды. Он один из лучших наших игроков, набрал отличную форму, был лучшим практически по всем показателям. Мы знаем, что Буяльский играет очень хорошо как в атаке, так и в защите. Он мог бы помочь нам в этой игре.
Если сравнивать Баварию Гвардиолы и Баварию Нагельсманна по уровню игры, то нынешняя сильнее.
Не хочу вспоминать игру Шахтера против Баварии (в 2015, 7:0 в Мюнхене). Мы хорошо сыграли тогда во Львове (0:0), но в ответном матче в наши ворота назначили пенальти, кажется на первых минутах, удалили игрока, и тот матч прошел для нас очень сложно", — сказал Луческу.
Матч между Динамо и Баварией состоится в среду, 29 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая трансляция поединка.