Луческу: Бавария — самая сильная команда в Лиге чемпионов

Специалист поделился ожиданиями о предстоящей игре.

Главный тренер киевского Динамо Мирча Луческу оценил предстоящий поединок в Лиге чемпионов протиа Баварии.

"Многие говорят, что Бавария — машина и ее сложно остановить. В своей истории Динамо добивалось ярких побед над Баварией. Есть ли рецепт, который поможет выиграть завтра? Нынешнюю Баварию — действительно можно сравнить с машиной. Эта команда запрограммирована на победу. С большим опытом, очень талантливые игроки.

Главное — чтобы мои игроки уходили с поля в высоко поднятой головой. Чтоб им не было стыдно за проделанную работу. Бавария — самая сильная команда в ЛЧ, у них огромные шансы выиграть турнир. Сбалансированная команда, с отличными игроками, особенно в физическом плане. Для нас важно, что мы играем в этом турнире с командами такого уровня ".

Также Луческу оценил потерю Виталия Буяльского, который не сыграет против Баварии.