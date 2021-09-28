Луческу: Бавария — самая сильная команда в Лиге чемпионов

28 сентября 2021

Мирча Луческу, ФК Динамо

Специалист поделился ожиданиями о предстоящей игре.

Главный тренер киевского Динамо Мирча Луческу оценил предстоящий поединок в Лиге чемпионов протиа Баварии.

"Многие говорят, что Бавария — машина и ее сложно остановить. В своей истории Динамо добивалось ярких побед над Баварией. Есть ли рецепт, который поможет выиграть завтра? Нынешнюю Баварию — действительно можно сравнить с машиной.  Эта команда запрограммирована на победу. С большим опытом, очень талантливые игроки.

Главное — чтобы мои игроки уходили с поля в высоко поднятой головой. Чтоб им не было стыдно за проделанную работу. Бавария — самая сильная команда в ЛЧ, у них огромные шансы выиграть турнир. Сбалансированная команда, с отличными игроками, особенно в физическом плане.  Для нас важно, что мы играем в этом турнире с командами такого уровня".
Также Луческу оценил потерю Виталия Буяльского, который не сыграет против Баварии.
"Большая потеря для команды. Он один из лучших наших игроков, набрал отличную форму, был лучшим практически по всем показателям. Мы знаем, что Буяльский играет очень хорошо как в атаке, так и в защите. Он мог бы помочь нам в этой игре.
 
Если сравнивать Баварию Гвардиолы и Баварию Нагельсманна по уровню игры, то нынешняя сильнее.
 
Не хочу вспоминать игру Шахтера против Баварии (в 2015, 7:0 в Мюнхене). Мы хорошо сыграли тогда во Львове (0:0), но в ответном матче в наши ворота назначили пенальти, кажется на первых минутах, удалили игрока, и тот матч прошел для нас очень сложно", — сказал Луческу.
 

Матч между Динамо и Баварией состоится в среду, 29 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая трансляция поединка. 

Источник: ФК Динамо (Киев)

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