Гнабри: Футболисты Динамо играют очень динамично и ждут переключения ситуаций

28 сентября 2021

Серж Гнабри, Getty Images

Футболист высказался о предстоящей игре.

Вингер мюнхенской Баварии Серж Гнабри прокомментировал предстоящий матч против киевского Динамо во втором туре группового этапа Лиги чемпионов.

"До перехода в Баварию моей целью было то, как пошла моя карьера сейчас. Я горжусь тем, что сейчас я важный фактор в игре команды.  Я всегда хочу развиваться дальше.  Побеждать и быть хорошим — это весело.

Есть ли у меня предпочтительная схема? Это больше зависит от конструкции.  В атаке многое остается прежним.  Сейчас у нас все хорошо, мы заключаем много сделок.  Поэтому очень хорошо сочетаются новички с нашей философией".
"Командный дух? Это огромный фактор.  Даже если ты в финале, обе команды хотят победить.  Это тем более важно, когда вы хорошо ладите в команде. Это отличало нас за последние несколько лет, а также облегчает задачу.
 
Нравятся ли мне эмоции Нагельсманна? Это его образ, он очень эмоциональный человек. Мы все знаем, даже если это отрицательный результат, не все так плохо.
 
Лига чемпионов? В этом году снова появится много хороших команд, которые будут претендентами. У нас прекрасная атмосфера, что очень важно. Мы хорошо держимся вместе, мы очень взволнованы и очень жаждем успеха. Мы хотим снова выиграть Лигу чемпионов и иметь команду, с которой мы сможем это сделать".
 
 
"Конечно, победа над Барселоной была хорошей и важной. Но завтра нас ждет другой соперник. Мы должны показать такую   же жадность к победе.
 
Игроки Динамо? Многие из них играют в сборной, против которой мы играли. Они играют очень динамично и ждут переключения ситуаций.
 
У нас большой, хорошо укомплектованный состав.  Есть много игр, в которые вы не можете или не должны играть во всю.  Поэтому важно, чтобы было много хороших игроков.  Если у меня проблемы, ничего страшного, в противном случае я хочу играть.
 
Джамал Мусиала? Он очень счастлив играть. У него еще много впереди. Обучение за рубежом помогает вам продвигаться. В частности, в Англии он, конечно, более крепкий, что помогло мне и ему тоже", — сказал Гнабри.
 
Матч Бавария — Динамо состоится 28 сентября и начнется в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка. Букмекеры считают фаворитом предстоящего противостояния подопечных Юлиана Нагельсманна.

Источник: Официальный сайт УЕФА

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