Гнабри: Футболисты Динамо играют очень динамично и ждут переключения ситуаций

Вингер мюнхенской Баварии Серж Гнабри прокомментировал предстоящий матч против киевского Динамо во втором туре группового этапа Лиги чемпионов.

"До перехода в Баварию моей целью было то, как пошла моя карьера сейчас. Я горжусь тем, что сейчас я важный фактор в игре команды. Я всегда хочу развиваться дальше. Побеждать и быть хорошим — это весело.

Есть ли у меня предпочтительная схема? Это больше зависит от конструкции. В атаке многое остается прежним. Сейчас у нас все хорошо, мы заключаем много сделок. Поэтому очень хорошо сочетаются новички с нашей философией".

Нравятся ли мне эмоции Нагельсманна? Это его образ, он очень эмоциональный человек. Мы все знаем, даже если это отрицательный результат, не все так плохо.

Лига чемпионов? В этом году снова появится много хороших команд, которые будут претендентами. У нас прекрасная атмосфера, что очень важно. Мы хорошо держимся вместе, мы очень взволнованы и очень жаждем успеха. Мы хотим снова выиграть Лигу чемпионов и иметь команду, с которой мы сможем это сделать".

Игроки Динамо? Многие из них играют в сборной, против которой мы играли. Они играют очень динамично и ждут переключения ситуаций. У нас большой, хорошо укомплектованный состав. Есть много игр, в которые вы не можете или не должны играть во всю. Поэтому важно, чтобы было много хороших игроков. Если у меня проблемы, ничего страшного, в противном случае я хочу играть. Джамал Мусиала? Он очень счастлив играть. У него еще много впереди. Обучение за рубежом помогает вам продвигаться. В частности, в Англии он, конечно, более крепкий, что помогло мне и ему тоже", — сказал Гнабри. Матч Бавария — Динамо состоится 28 сентября и начнется в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка. Букмекеры считают фаворитом предстоящего противостояния подопечных Юлиана Нагельсманна. "Конечно, победа над Барселоной была хорошей и важной. Но завтра нас ждет другой соперник. Мы должны показать такую же жадность к победе.

"Командный дух? Это огромный фактор. Даже если ты в финале, обе команды хотят победить. Это тем более важно, когда вы хорошо ладите в команде. Это отличало нас за последние несколько лет, а также облегчает задачу.