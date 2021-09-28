Цыганков: Все понимают, с кем мы играем

Футболист Динамо прокомментировал предстоящую встречу.

Вингер Динамо Виктор Цыганков поделился ожиданиями от встречи с Баварией.

"Я уверен, что завтра обе команды сыграют на всю силу, но для нас главное — выполнить установку тренера. Все понимают, с кем мы играем. Понимаем, что завтра будет очень сложно. Все таки уровень команд — разный, да и уровень чемпионатов Германии и Украины тоже разный",- считает футболист Динамо.

Также игрок сборной Украины прокомментировал похвалу от наставника Баварии Нагельсменна.

"Я стараюсь качественно делать свою работу. Приятно, когда тебя хвалит тренер другой команды. Я всегда усердно работаю, чтобы помогать Динамо добиваться больших побед."

Матч между Динамо и Баварией состоится в среду, 29 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

На Football.ua будет доступна текстовая трансляция поединка.