Следите за ключевыми событиями поединка вместе с Football.ua.

В поединке второго тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА киевское Динамо ожидает гостевая встреча против мюнхенской Баварии.

Удастся ли "бело-синим" выстоять на поле соперника топ-уровня? Об этом станет известно по итогам самого матча.

Следить за ключевыми событиями поединка Бавария — Динамо Киев вы сможете в текстовой онлайн-трансляции, которая будет доступна 29 сентября в 22:00 по киевскому времени.

Бавария — Динамо Киев: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Напомним, что букмекеры считают фаворитом предстоящего противостояния подопечных Юлиана Нагельсманна.