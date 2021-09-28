Нагельсманн: У Динамо молодая команда, а Виктор Цыганков — очень востребованный игрок

Тренер Баварии ответил на вопросы перед матчем Лиги чемпионов.

Бавария примет Динамо в рамках 2-го тура групповой стадии Лиги чемпионов.

"Наша цель — три очка в каждой игре. Мы хотим быть впереди всех. У Динамо быстрая атака, поэтому нам нужно грамотно сыграть в защите. Контратаки соперника – очень важный момент в завтрашней игре. Если у нас получится, то это поможет оправдать нашу роль фаворита в матче", — цитирует Нагельсманна официальный сайт Баварии.

"Речь о том, чтобы подтвердить, что мы одни из фаворитов турнира. Если мы хотим выиграть турнир, мы должны подтверждать наши амбиции в каждом матче без исключений".

"Моя цель — всегда узнавать о сопернике как можно больше информации. Динамо — фаворит в большинстве матчей чемпионата Украины. У них молодая команда, а Виктор Цыганков — очень востребованный игрок. В матче против Шахтера или Бенфики они меньше владели мячом. Как правило, они глубоко защищаются, а это значит, что остальная часть их команды должна быть храброй и высоко прессинговать. Я уверен в своей команде, но, в то же время, я хочу знать всё о сопернике".

На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка. Букмекеры считают фаворитом предстоящего противостояния подопечных Юлиана Нагельсманна.