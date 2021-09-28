Месси — в заявке ПСЖ на матч против Ман Сити, Доннарумма готовится к дебюту в Лиге чемпионов

Стала известна заявка ПСЖ на матч второго тура групповой стадии Лиги чемпионов.

Лионель Месси получил травму в игре против Лиона, из-за чего пропустил два матча своей команды в рамках Лиги 1. Тем не менее, к важнейшему матчу против Ман Сити в Лиге чемпионов он восстановился и готов выйти на поле.

Как сообщает официальный сайт парижан, Лео попал в заявку на игру против английской команды. С другой стороны, точно не сыграют Серхио Рамос, Анхель Ди Мария, Рафинья, Хуан Бернат и Серхио Рико.

Кроме того, как сообщает авторитетный журналист Фабрицио Романо, сегодня мы увидим дебют в Лиге чемпионов голкипера ПСЖ Джанлуиджи Доннаруммы. Именно он выйдет в основе в сегодняшней игре.

Матч ПСЖ — Манчестер Сити начнется в 22:00 по киевскому времени.