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-
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Гвардиола: С приходом Месси ПСЖ стал исключительной командой

27 сентября 2021

Пеп Гвардиола, Getty images

Наставник Манчестер Сити Пеп Гвардиола поделился мнением о предстояем матче с ПСЖ.

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола дал предматчевую пресс-конференцию накануне второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

Испанец поделился ожиданиями от встречи со своим экс-подопечным Лионелем Месси.

"То, что он сделал за всю карьеру — фантастика. ПСЖ — большой клуб, а с приходом Месси они стали исключительными. Нас ждет напряженная игра, однако на поле может произойти что угодно. Будущая игра зависит в первую очередь от защитников",- заявил специалист.

Также Гвардиола рассказал, за счет чего команда намерена побеждать.

"У парней есть талант, они готовы страдать друг за друга. Если мы сыграем компактно и сможем нейтрализовать атакующий потенциал ПСЖ — то нас ждет награда",- прокомментировал будущую игру испанский наставник.

Напомним. стартовый свисток игры в Париже прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Ранее, Почеттино прокомментировал будущую встречу.

Источник: BBC

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