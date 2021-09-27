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-
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-
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-
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-
29 сентября
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Манчестер Юнайтед
-
Вильярреал
-
29 сентября
22:00
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-
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-
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Почеттино: Месси требуется время на адаптацию

27 сентября 2021

Маурисио Почеттино, Getty Images

Главный тренер ПСЖ прокомментировал будущий поединок Лиги Чемпионов.

Во вторник, 28 сентября ПСЖ принимает на своем поле Манчестер Сити в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

Главный тренер Пари Сен-Жермен Маурисио Почеттино на предматчевой пресс-конференции рассказал, чего стоит ожидать от главной звезды команды Лионеля Месси.

"Мы говорим о лучшем футболисте мира, однако и ему требуется время на адаптацию. Семья Месси, как и он сам, должны привыкнуть к новой культуре, новой стране. Мы еще не так много работаем вместе, но я верю, что он поможет клубу делать великие вещи",- заявил специалист.

Также наставник рассказал об атмосфере в команде после ничьей с Брюгге.

"Ничья нас разочаровала, определенно, но команда показывала неплохой футбол. В конечном счете, в коллективе сейчас спокойная атмосфера, а футболисты сосредоточены на будущих матча",- цитирует Почеттино BBC.

Стартовый свисток в матче ПСЖ — Манчестер Сити прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что Месси восстановился после травмы и сможет сыграть против Манчестер Сити.

Источник: BBC

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