Почеттино: Месси требуется время на адаптацию

Главный тренер ПСЖ прокомментировал будущий поединок Лиги Чемпионов.

Во вторник, 28 сентября ПСЖ принимает на своем поле Манчестер Сити в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

Главный тренер Пари Сен-Жермен Маурисио Почеттино на предматчевой пресс-конференции рассказал, чего стоит ожидать от главной звезды команды Лионеля Месси.

"Мы говорим о лучшем футболисте мира, однако и ему требуется время на адаптацию. Семья Месси, как и он сам, должны привыкнуть к новой культуре, новой стране. Мы еще не так много работаем вместе, но я верю, что он поможет клубу делать великие вещи",- заявил специалист.

Также наставник рассказал об атмосфере в команде после ничьей с Брюгге.

"Ничья нас разочаровала, определенно, но команда показывала неплохой футбол. В конечном счете, в коллективе сейчас спокойная атмосфера, а футболисты сосредоточены на будущих матча",- цитирует Почеттино BBC.

Стартовый свисток в матче ПСЖ — Манчестер Сити прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что Месси восстановился после травмы и сможет сыграть против Манчестер Сити.