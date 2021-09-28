ПСЖ — Манчестер Сити. Накануне

Football.ua представляет анонс поединка группового этапа Лиги чемпионов.

В рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов ПСЖ во Франции сыграет против Манчестер Сити.

Вторник, 28 сентября, 22:00. Парк де Пренс (Париж). Главный арбитр - Карлос дель Серро Гранде (Испания). Трансляция на Megogo.

Несмотря на то, что в истории личных встреч между ПСЖ и Манчестер Сити победы доставались лишь английскому коллективу, нас ожидает довольно интересная битва.

ПСЖ не понаслышке знает, что такое удивлять. И пусть пока они удивляют лишь топовыми подписаниями, в любом случае эти трансферы должны в ближайшее время начать окупаться. Пока что парижане во главе с Маурисио Почеттино, на которого сейчас оказывается большое давление, не дают ожидаемого результата.

Не сказать, что клуб играет совсем уж не так, но даже в Лиге 1 команда лишь за счет индивидуального мастерства исполнителей добывает сложнейшие победы на последних минутах и пока идет на первом месте. Но первый матч в группе ЛЧ был провальным. Брюгге, на которого никто особых надежд не возлагал, отобрал очки у Месси и ко., причем сделал это по игре и мог закончить матч победителем. Одно очко после первого тура расстраивает Почеттино, причем уже во втором матче им предстоит сыграть с фаворитом на победу в турнире. Но нужно принять тот факт, что многие игроки, в том числе, возможно, и Месси, не сыграют из-за травм.

Манчестер Сити уже вошел в сезон и смотрится на старте очень грозно. В чемпионате команда не проигрывает со второго тура, а победа нал Лейпцигом в Лиге чемпионов с крупным счетом 6:3 дает повод для оптимизма для шейхов, Пепа, футболистам и самое главное — болельщикам. Матч с ПСЖ будет, пожалуй, первым сложным испытанием для парней Гвардиолы. Но кто, как ни Пеп знает, что нужно делать против грозного оппонента, чтобы не дать ему много возможностей. Как указал выше, Манчестер Сити — один из фаворитов на победу в ЛЧ, другое дело, что так происходит из года в год и на определенном отрезке времени "горожане" сдают позиции. Победа над ПСЖ может обеспечить им выход из группы.

Ориентировочные составы:

ПСЖ: Навас — Хакими, Маркиньос, Кимпембе, Диалло — Эррера, Паредес, Гуйе — Мбаппе, Неймар — Икарди

Манчестер Сити: Эдерсон — Канселу, Ляпорт, Диаш, Уокер — Де Брюйне, Родри, Силва — Грилиш, Фоден, Жезус