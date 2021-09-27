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28 сентября
22:00
Порту
-
Ливерпуль
-
28 сентября
22:00
Милан
-
Атлетико
-
28 сентября
22:00
Боруссия Дортмунд
-
Спортинг Лиссабон
-
28 сентября
22:00
Реал Мадрид
-
Шериф
-
28 сентября
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-
Мальме
-
29 сентября
19:45
Бенфика
-
Барселона
-
29 сентября
22:00
Бавария
-
Динамо Киев
-
29 сентября
22:00
Манчестер Юнайтед
-
Вильярреал
-
29 сентября
22:00
Вольфсбург
-
Севилья
-
29 сентября
22:00
РБ Зальцбург
-
Лилль
-
29 сентября
22:00
Ювентус
-
Челси
-
29 сентября
22:00

Месси может сыграть против Манчестер Сити

27 сентября 2021

Лионель Месси, Getty Images

Футболист тренировался в общей группе игроков перед матчем.

В рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов ПСЖ дома сыграет против Манчестер Сити.

Были опасения, что форвард Парижан Лионель Месси может не сыграть в поединке, однако, с большой долей вероятности, он появится на поле, но, возможно, не с первых минут.

Из-за повреждения колена Месси пропустил два матча в Лиге 1 против Меца и Монпелье, однако накануне ЛЧ он тренировался в общей группе.

Матч ПСЖ — Манчестер Сити состоится 28 сентября на Стад де Пренс, и начнется в 22:00 по киевскому времени.

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