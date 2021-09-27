Месси может сыграть против Манчестер Сити

В рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов ПСЖ дома сыграет против Манчестер Сити.
Были опасения, что форвард Парижан Лионель Месси может не сыграть в поединке, однако, с большой долей вероятности, он появится на поле, но, возможно, не с первых минут.
Из-за повреждения колена Месси пропустил два матча в Лиге 1 против Меца и Монпелье, однако накануне ЛЧ он тренировался в общей группе.
Матч ПСЖ — Манчестер Сити состоится 28 сентября на Стад де Пренс, и начнется в 22:00 по киевскому времени.
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