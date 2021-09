Месси может сыграть против Манчестер Сити

В рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов ПСЖ дома сыграет против Манчестер Сити.

Были опасения, что форвард Парижан Лионель Месси может не сыграть в поединке, однако, с большой долей вероятности, он появится на поле, но, возможно, не с первых минут.

Из-за повреждения колена Месси пропустил два матча в Лиге 1 против Меца и Монпелье, однако накануне ЛЧ он тренировался в общей группе.

Messi participando do rondo normalmente antes do jogo com o Man. City. Deve entrar na lista de amanhã. pic.twitter.com/EukdFH0vyR