Вернидуб — о матче против Реала: Давайте немного опустимся на грешную землю

Специалист поделился мыслями о предстоящей игре.

Главный тренер тираспольского Шерифа Юрий Вернидуб рассказал о предстоящей игре в Лиге чемпионов против мадридского Реала.

"Выиграем ли мы у Реала? Давайте немного опустимся на грешную землю и будем думать, как играть. Будем делать все, чтобы достойно противостоять, а там жизнь покажет.

Конечно, мечтал сыграть на Сантьяго Бернабеу. думаю, любой тренер мечтает сыграть на этом шикарном стадионе. Я мечтал сыграть на многих стадионах, и сейчас мне улыбнулась удача.

Я горжусь тем, что мы прошли с первого раунда и попали в группу, где такие команды. Мы и в Милане сыграем на "Сан-Сиро", а это дорогого стоит.