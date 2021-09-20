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-
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-
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-
29 сентября
22:00
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-
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-
29 сентября
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-
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Вернидуб — о матче против Реала: Давайте немного опустимся на грешную землю

20 сентября 2021

Юрий Вернидуб, ФК Шериф

Специалист поделился мыслями о предстоящей игре.

Главный тренер тираспольского Шерифа Юрий Вернидуб рассказал о предстоящей игре в Лиге чемпионов против мадридского Реала.

"Выиграем ли мы у Реала? Давайте немного опустимся на грешную землю и будем думать, как играть. Будем делать все, чтобы достойно противостоять, а там жизнь покажет.
Конечно, мечтал сыграть на Сантьяго Бернабеу. думаю, любой тренер мечтает сыграть на этом шикарном стадионе. Я мечтал сыграть на многих стадионах, и сейчас мне улыбнулась удача.
Я горжусь тем, что мы прошли с первого раунда и попали в группу, где такие команды. Мы и в Милане сыграем на "Сан-Сиро", а это дорогого стоит.
Сыграем и в Киеве на "Олимпийском", хотя там я часто играл (улыбается). Все равно, ребята тоже посмотрят для сравнения на этот стадион"- сказал Вернидуб в интервью MoldFootball.
Ранее Вернидуб заявил, что в Заре его зарплата была большей, чем ныне он получает в Шерифе.
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