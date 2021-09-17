Симоне Индзаги: Я сказал, что игроки Интера должны гордиться этим поражением от Реала

Тренер "нерадзурри" считает, что его команда не заслужила поражения.

Спустя пару дней после минимального домашнего поражения в первом туре группового раунда Лиги чемпионов от Реала, тренер Интера Симоне Индзаги признался, о чем говорил своим подопечным после финального свистка.

«Сказал правду, – ответил дотошным репортерам Индзаги. – Что я горжусь тем, как они провели матч против Реала. И что с такой игрой мы обязательно попадем в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Во втором матче группы Шахтер уступил Шерифу на выезде.