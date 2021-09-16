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Манчестер Сити
-
28 сентября
22:00
РБ Лейпциг
-
Брюгге
-
28 сентября
22:00
Порту
-
Ливерпуль
-
28 сентября
22:00
Милан
-
Атлетико
-
28 сентября
22:00
Боруссия Дортмунд
-
Спортинг Лиссабон
-
28 сентября
22:00
Реал Мадрид
-
Шериф
-
28 сентября
22:00
Аталанта
-
Янг Бойз
-
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19:45
Зенит
-
Мальме
-
29 сентября
19:45
Бенфика
-
Барселона
-
29 сентября
22:00
Бавария
-
Динамо Киев
-
29 сентября
22:00
Манчестер Юнайтед
-
Вильярреал
-
29 сентября
22:00
Вольфсбург
-
Севилья
-
29 сентября
22:00
РБ Зальцбург
-
Лилль
-
29 сентября
22:00
Ювентус
-
Челси
-
29 сентября
22:00

Интер — Реал 0:1 Видео гола и обзор матча

16 сентября 2021

Интер — Реал, Getty Images

Смотрите обзор поединка на Football.ua.

После собственного поражения в гостевом поединке против молдавского Шерифа (0:1), донецкий Шахтер, равно как и коллектив Юрия Вернидуба, отправился смотреть еще одну встречу в своей группе, которая проходила на поле стадиона Джузеппе Меацца. Миланский Интер до последнего в родных стенах старался удержать возможность набрать хотя бы одно очко по итогу противостояния с мадридским Реалом, однако был вынужден сложить оружие под давление соперников (0:1).

Обзор матча Лиги чемпионов:

Интер — Реал 0:1
Гол: Родриго, 90

Интер: Ханданович — Дармиан (Думфрис, 55), де Врей, Шкриньяр, Бастони, Перишич (Димарко, 55) — Брозович, Чалханоглу (Видаль, 65), Барелла (Весино, 84) — Джеко, Мартинес (Корреа, 65).

Реал: Куртуа — Карвахаль, Алаба, Милитао, Начо — Модрич (Камавинга, 80), Каземиро, Вальверде — Васкес (Родриго, 65), Бензема, Винисиус (Асенсио, 90).

Предупреждения: Мартинес — Алаба.

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