Интер — Реал 0:1 Видео гола и обзор матча

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После собственного поражения в гостевом поединке против молдавского Шерифа (0:1), донецкий Шахтер, равно как и коллектив Юрия Вернидуба, отправился смотреть еще одну встречу в своей группе, которая проходила на поле стадиона Джузеппе Меацца. Миланский Интер до последнего в родных стенах старался удержать возможность набрать хотя бы одно очко по итогу противостояния с мадридским Реалом, однако был вынужден сложить оружие под давление соперников (0:1).

Обзор матча Лиги чемпионов:

Интер — Реал 0:1

Гол: Родриго, 90

Интер: Ханданович — Дармиан (Думфрис, 55), де Врей, Шкриньяр, Бастони, Перишич (Димарко, 55) — Брозович, Чалханоглу (Видаль, 65), Барелла (Весино, 84) — Джеко, Мартинес (Корреа, 65).

Реал: Куртуа — Карвахаль, Алаба, Милитао, Начо — Модрич (Камавинга, 80), Каземиро, Вальверде — Васкес (Родриго, 65), Бензема, Винисиус (Асенсио, 90).

Предупреждения: Мартинес — Алаба.