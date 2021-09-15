Реал вырвал победу в концовке матча против Интера

Мадридцы набрали три очка в выездном поединке.

Реал в рамках поединка первого тура группового этапа Лиги чемпионов отправился в гости к Интеру и добился минимальной победы.

Подопечные Карло Анчелотти владели территориальным преимуществом и были острее соперника в первой половине игры, но не смогли конвертировать это в забитый гол.

Во втором тайме активнее был уже Интер, но забитым голом отметились мадридцы. Родриго поразил ворота соперника после паса Камавинги под занавес встречи.

Интер — Реал 0:1

Гол: Родриго, 90

Интер: Ханданович — Дармиан (Думфрис, 55), де Врей, Шкриньяр, Бастони, Перишич (Димарко, 55) — Брозович, Чалханоглу (Видаль, 65), Барелла (Весино, 84) Джеко, Мартинес (Корреа, 65).

Реал: Куртуа — Карвахаль, Алаба, Милитао, Начо — Модрич (Камавинга, 80), Каземиро, Вальверде — Васкес (Родриго, 65), Бензема, Винисиус (Асенсио, 90).

Предупреждения: Мартинес — Алаба