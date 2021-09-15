Реал вырвал победу в концовке матча против Интера

Реал в рамках поединка первого тура группового этапа Лиги чемпионов отправился в гости к Интеру и добился минимальной победы.
Подопечные Карло Анчелотти владели территориальным преимуществом и были острее соперника в первой половине игры, но не смогли конвертировать это в забитый гол.
Во втором тайме активнее был уже Интер, но забитым голом отметились мадридцы. Родриго поразил ворота соперника после паса Камавинги под занавес встречи.
Интер — Реал 0:1
Гол: Родриго, 90
Интер: Ханданович — Дармиан (Думфрис, 55), де Врей, Шкриньяр, Бастони, Перишич (Димарко, 55) — Брозович, Чалханоглу (Видаль, 65), Барелла (Весино, 84) Джеко, Мартинес (Корреа, 65).
Реал: Куртуа — Карвахаль, Алаба, Милитао, Начо — Модрич (Камавинга, 80), Каземиро, Вальверде — Васкес (Родриго, 65), Бензема, Винисиус (Асенсио, 90).
Предупреждения: Мартинес — Алаба