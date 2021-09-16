Джеко: Интер проиграл совершенно незаслуженно

Форвард Интера оценил игру его команды в неудачном матче против Реала.

Соперники по группе донецкого Шахтера, миланский Интер и мадридский Реал, накануне определяли сильнейшего между собой в поединке на поле стадиона Джузеппе Меацца. Хозяева показывали качественный футбол в обороне и в атаке в большую часть игрового времени, однако соперники все равно сумели дожать их незадолго до финального свистка (0:1).

Интер — Реал 0:1 Видео гола и обзор матча

По окончании поединка, нападающий "змей" Эдин Джеко дал оценку действиям своей команды в отчетной игре.

"Интер проиграл совершенно незаслуженно. В этом матче мы должны были достичь большего. Однако, сложно на что-то претендовать, если не можешь забить в ворота соперников. Мы действительно сыграли отличный матч, однако не пришли к забитым мячам.

В новом клубе я чувствую себя прекрасно. Здесь собрались великие чемпионы, которым немного не хватило для успеха в этот вечер, но в ближайшем будущем мы вновь себя покажем", — многообещающе заявил босниец.

В следующем туре миланский Интер будет играть в гостях против донецкого Шахтера.