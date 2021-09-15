Лазаро: Если бы гол Динамо не отменили, это было бы несправедливо

Полузащитник Бенфики Валентино Лазаро подвел итоги матча против Динамо в первом туре группового этапа ЛЧ.

Киевское Динамо сыграло вничью с лиссабонской Бенфикой в рамках матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Отметим, что Николай Шапаренко вывел Динамо вперед в концовке встречи, но гол не был засчитан из-за офсайда у Дениса Гармаша.

Полузащитник Бенфики Валентино Лазаро подвел итоги ничейного матча, заявив, что гол Динамо был бы несправедливым.

"Мы создали целый ряд моментов, но нам не повезло с реализацией. Если бы гол Динамо не отменили, то результат был бы несправедливым после всего, что мы сделали за эти 90 минут.

Мы должны проанализировать игру, посмотреть, что мы сделали хорошо, а что плохо, и исправить свои ошибки. Мы приехали, чтобы победить, но к сожалению, нам не удалось это сделать. Мы разочарованы, но ничего уже не поделаешь. У нас классная команда, и мы должны пройти групповой этап", — приводит слова Лазаро официальный сайт УЕФА.

Вашему вниманию обзор матча Динамо Киев — Бенфика, в котором команды голов не забивали.