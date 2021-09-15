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-
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-
28 сентября
22:00
Милан
-
Атлетико
-
28 сентября
22:00
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-
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-
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Де Пена — о ничьей против Бенфики: Нужно принять этот результат и готовиться к следующему матчу

15 сентября 2021

Карлос Де Пена, фото ФК Динамо Киев

Полузащитник Динамо прокомментировал ничейный исход игры против Бенфики.

Киевское Динамо в своем дебютном поединке на международной арене в этом сезоне расписало мировую в домашнем поединке против лиссабонской Бенфики, хотя и было близко к победе под занавес встречи (0:0).

Динамо Киев — Бенфика 0:0 Обзор матча Лиги чемпионов

По окончании встречи на НСК Олимпийский, полузащитник "бело-синих" Карлос Де Пена поделился своими эмоциями от данного поединка.

"Считаю, что мы добились положительного результата. Конечно, Бенфика больше владела мячом, но мне кажется, что мы контролировали ход матча в первом тайме. Пожалуй, после перерыва мы сбавили обороты, но все равно у нас были моменты, и мы могли забить. К сожалению, VAR отменил наш гол, но в целом мы все равно можем быть довольны нашей игрой.

Конечно, Бавария и Барселона — фавориты группы, мы все это знаем. Но надо двигаться от матча к матчу. Я сейчас не хочу говорить о третьем, четвертом или каком-либо другом месте. Мы хотели выиграть сегодня и были близки к этому, но нужно принять этот результат и готовиться к следующему матчу", — заключил уругваец.

В следующем туре киевское Динамо проведет гостевой поединок против мюнхенской Баварии.

Источник: Официальный сайт УЕФА

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