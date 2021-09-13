Отаменди: Мы уважаем Динамо, но важно победить в Киеве

Футболист оценил предстоящую игру в ЛЧ.

Защитник португальской Бенфики Николас Отаменди прокомментировал предстоящий поединок против киевского Динамо в групповом этапе Лиги чемпионов.

"Нам предстоит сыграть первый матч в группе Лиги чемпионов. Знаем, что будет тяжело. Для нас очень важно начать выступления с победы в Киеве. А дальше пойдет, будет полегче".

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"Если мы сможем победить, то будем спокойнее подходить к следующим матчам против Барселоны и Баварии. Мы уважаем Динамо. Этот клуб — чемпион своей страны и регулярный участник Лиги чемпионов", — сказал Отаменди.

Напомним, что матч Динамо Киев — Бенфика состоится во вторник, 14 сентября, в 22:00 по киевскому времени. Следить за событиями этого поединка вы можете в текстовой онлайн-трансляции, которая будет доступна на Football.ua.