Вернидуб — о выходе Шерифа в групповой этап Лиги чемпионов: Сегодня я самый счастливый человек. Моя мечта сбылась

Наставник молдавского клуба поделился своими эмоциями после подвига в квалификации Лиги чемпионов.

Главный тренер молдавского Шерифа Юрий Вернидуб прокомментировал ответный поединок против загребского Динамо (0:0), по итогам которого его команда пробилась в групповой этап Лиги чемпионов.

"Сегодня я очень счастливый человек, наверное, самый счастливый. Я приходил в эту команду с одной мечтой – сыграть в Лиге чемпионов. Моя мечта сбылась. Это не только не моя работа, и не я, а работа всех в команде – всех ребят, которые были как семья, одним целым.

Мы прошли нелегкий путь с первого квалификационного раунда. Я просто горжусь ребятами. Мы провели восемь матчей, одержали шесть побед и дважды сыграли вничью, забили 14 голов и пропустили всего два. Это говорит о многом, поэтому я очень счастлив.

Я читал интервью главного тренера загребского Динамо. Он сказал, что они не хотят доводить дело до пенальти, а хотят все решить максимум в дополнительное время. Мне даже не надо было настраивать команду. Я просто сказал эти слова, и команда сделала то, что должна была сделать. У нас также было много проблем с составом, но мы правильно изучили команду Динамо Загреб и это дало результат. Думаю все видели нашу игру и думаю мы заслуженно вышли в групповой этап Лиги чемпионов.

С кем хотелось бы сыграть в группе? Было бы интересно сыграть с самыми сильными командами из топ-5 лиг. К нам в Тирасполь могут приехать футболисты, которых мы никогда даже не видели вживую. Хотелось бы сыграть против них и сравнить наши силы", — сказал Вернидуб на послематчевой пресс-конференции.

На Football.ua доступен видеообзор поединка Динамо Загреб — Шериф.