Вернидуб вывел Шериф в групповой этап Лиги чемпионов, Зальцбург прошел Брондбю

Завершились два поединка Лиги чемпионов.

В рамках ответных поединков стадии плей-офф Лиги чемпионов Шериф гостил у Динамо Загреб, а Брондбю принимал Зальцбург.

Подопечные Юрия Вернидуба после разгромной победы на своем поле со счетом 3:0 добыли ничейный результат на выезде, что позволило им оформить исторический выход в групповой этап.

Динамо Загреб — Шериф 0:0 (первый матч 0:3)

Зальцбург, в свою очередь, повторно обыграл Брондбю со счетом 2:1 и без особых проблем квалифицировался в групповой этап.

Брондбю — Зальцбург 1:2 (первый матч — 1:2)

Голы: Максо, 62 — Сеско, 4, Ааронсон, 10