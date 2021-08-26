Вернидуб — второй украинец, который вывел иностранный клуб в группу Лиги чемпионов

26 августа 2021

Юрий Вернидуб

Молдавский Шериф впервые в истории сыграет на групповом этапе турнира.

Вчера, 26 августа, молдавский Шериф в гостях расписал мировую с загребским Динамо и по итогам двухматчевой дуэли впервые в своей истории пробился в групповой этап Лиги чемпионов.

Напомним, в первой игре подопечные украинского специалиста Юрия Вернидуба обыграли Динамо со счетом 3:0. До этого они выбили с турнира албанскую Теуту, армянский Алашкерт и сербскую Црвену Звезду.

Вернидуб стал лишь вторым украинским тренером, который смог вывести иностранный клуб в групповой этап Лиги чемпионов. До него такой подвиг совершил Сергей Ребров вместе с венгерским Ференцварошем.

Напомним, жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов пройдет сегодня, 26 августа, в 19:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция.

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