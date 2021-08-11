Лига чемпионов. Гол Яремчука помог Бенфике пройти Спартак, победы Динамо Загреб и Янг Бойз

Завершились остальные матчи третьего раунда квалификации ЛЧ.

В рамках третьего раунда квалификации Лиги чемпионов завершились еще шесть матчей.

Бенфика дома сумела обыграть Спартак со счетом 2:0. Первый матч завершился со счетом 2:0 также в пользу Бенфики.

В начале второго тайма забил Мариу, а под конец встречи своим дебютным голом отличился Роман Яремчук.

Бенфика - Спартак 2:0

Голы: Мариу, 58, Яремчук, 90+2

ПСВ на выезде одолел Мидтьюлланн со счетом 0:1. Единственный мяч на счету Брумы. Первый матч завершился уверенной победой 0:3.

Мидтьюлланн — ПСВ 0:1

Гол: Брума, 90+3

Лудогорец в серии пенальти обыграл Олимпиакос (2:2, 4:1 по пенальти). Первый матч — 1:1.

У болгарской команды в основное время забивали Сотириу и автогол на счету Семеду. У португалььцев — Мвила и Эль-Араби.

Лудогорец - Олимпиакос 2:2 (4:1 по пенальти)

Голы: Сотириу, 57, Семеду, 49 — Мвила, 31, Эль-Араби, 68

Янг Бойз оказался сильнее Клужа (3:1). Первый матч — 1:1.

На дубль Сибачо и гол Нгамалю румынский клуб ответил лишь взятием ворот от Омрани.

Янг Бойз — Клуж 3:1

Голы: Сибачо, 23, 42, Нгамалю, 25 — Омрани, 4

Легия с минимальным счетом уступила загребскому Динамо (0:1). ервый матч — 1:1.

У хорватской команды единственный гол забил Франьич.

Легия — Динамо З 0:1

Гол: Франьич, 20

Мальме, играя в меньшинстве, обыграло Рейнджерс со счетом 1:2. Первый матч — 1:2.

У Рейнджерс забил Морелос, а у Мальме отметился дублем Чолак.

Рейнджерс - Мальме 1:2

Голы: Морелос, 19 — Чолак, 53, 58