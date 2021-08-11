Лига чемпионов. Гол Яремчука помог Бенфике пройти Спартак, победы Динамо Загреб и Янг Бойз

В рамках третьего раунда квалификации Лиги чемпионов завершились еще шесть матчей.
Бенфика дома сумела обыграть Спартак со счетом 2:0. Первый матч завершился со счетом 2:0 также в пользу Бенфики.
В начале второго тайма забил Мариу, а под конец встречи своим дебютным голом отличился Роман Яремчук.
Бенфика - Спартак 2:0
Голы: Мариу, 58, Яремчук, 90+2
ПСВ на выезде одолел Мидтьюлланн со счетом 0:1. Единственный мяч на счету Брумы. Первый матч завершился уверенной победой 0:3.
Мидтьюлланн — ПСВ 0:1
Гол: Брума, 90+3
Лудогорец в серии пенальти обыграл Олимпиакос (2:2, 4:1 по пенальти). Первый матч — 1:1.
У болгарской команды в основное время забивали Сотириу и автогол на счету Семеду. У португалььцев — Мвила и Эль-Араби.
Лудогорец - Олимпиакос 2:2 (4:1 по пенальти)
Голы: Сотириу, 57, Семеду, 49 — Мвила, 31, Эль-Араби, 68
Янг Бойз оказался сильнее Клужа (3:1). Первый матч — 1:1.
На дубль Сибачо и гол Нгамалю румынский клуб ответил лишь взятием ворот от Омрани.
Янг Бойз — Клуж 3:1
Голы: Сибачо, 23, 42, Нгамалю, 25 — Омрани, 4
Легия с минимальным счетом уступила загребскому Динамо (0:1). ервый матч — 1:1.
У хорватской команды единственный гол забил Франьич.
Легия — Динамо З 0:1
Гол: Франьич, 20
Мальме, играя в меньшинстве, обыграло Рейнджерс со счетом 1:2. Первый матч — 1:2.
У Рейнджерс забил Морелос, а у Мальме отметился дублем Чолак.
Рейнджерс - Мальме 1:2
Голы: Морелос, 19 — Чолак, 53, 58