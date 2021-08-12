Майкон: В матче против Генка мы показали что такое Шахтер

Полузащитник Шахтера прокомментировал успех его команды в матче против Генка.

Донецкий Шахтер на пути ко групповому раунду Лиги чемпионов УЕФА сумел пройти бельгийский Генк, окончательно закрепив за собой успех за счет домашней победы над соперниками со счетом, аналогичным гостевой части дуэли — 2:1.

Шахтер — Генк 2:1 Видео голов и обзор матча

Полузащитник "горняков" Майкон в последствии подвел итоги успешному для его команды противостоянию.

"Была очень непростая игра с квалифицированным соперником, но нам удалось хорошо поработать с мячом и вскрыть оборону Генка. Результат отличный, проходим дальше — это радует.

Конечно, поединок за несколько дней до этого против Александрии оказался для нас сложным — это был не лучший день для нас. Но в противостоянии против Генка мы показали свою силу и что такое Шахтер. Могли забивать еще, ведь имели моменты. Будем стараться радовать наших болельщиков.

Если не всю задумку тренерского штаба, то большую ее часть нам удалось выполнить. Рады, что смогли воплотить на практике то, что отрабатывали и что просил Мистер. К сожалению, пропустили гол, но потом могли забить еще несколько мячей. Это часть роста, нашей эволюции. Думаю, сыграли хорошо, но есть куда прибавлять.

О следующем сопернике, Монако, еще не думали, ведь были полностью сконцентрированы на Генке. Понятно, что это очень опытная европейская команда, которая уже не раз проявляла себя в Лиге чемпионов. Пока сосредотачиваемся на Металлисте 1925 — нашем следующем сопернике в чемпионате, а после станем думать о Монако", — подытожил бразилец.

Напомним, что матч Шахтер — Металлист 1925 состоится уже 13 августа, начало в 19:30 по киевскому времени.