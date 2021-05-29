Соболь: Не думаю, что стоит учитывать последнюю победу Челси над Манчестер Сити в АПЛ

Украинский фулбек дал прогноз на финал Лиги чемпионов-2020/21.

В финальном поединке Лиги чемпионов сезона-2020/21 болельщиков ожидает противостояние двух грандов английского футбола — Манчестер Сити и лондонского Челси. Пока команды настраиваются на важнейший матч, сборная Украины продолжает подготовку к Евро-2020.

Во время тренировки "желто-синих" защитник Андерлехта Эдуард Соболь поделился ожиданиями от предстоящего финала самого престижного еврокубка.

"Буду болеть за Сити. Думаю, много голов не будет. Возможно, 1:0. Максимум — 2:0. Буду очень рад, если Зинченко удастся выиграть Лигу чемпионов. Подобное не каждому удается. Будем его сегодня поддерживать".

"Успехи Челси в последних матчах с Сити? Не думаю, что тут стоит учитывать, кто кого обыграл в чемпионате и тому подобное. Это финал, одна игра, поэтому, если честно, результат тут предсказать весьма непросто".

"Отсутствие опыта у "горожан" в финалах ЛЧ, в отличие от Челси? Думаю, Манчестер Сити хорошо подготовился. Они долго к этому шли и, считаю, достигнут своей цели. Итоговый мой прогноз — 2:1. За Сити забьют Марез и Де Брюйне, а за Челси отметится взятием ворот Вернер", — заявил Соболь в комментарии YouTube-каналу Do Best!

Напомним, финал Лиги чемпионов Манчестер Сити — Челси состоится в субботу, 29 мая, в 22:00 по киевскому времени. Следить за ключевыми событиями данного противостояния вы сможете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.