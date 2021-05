Фанаты Челси и Манчестер Сити устроили драки перед финалом Лиги чемпионов

Фанаты Челси и Манчестер Сити приняли участие в нескольких потасовках в португальском Порту перед финалом Лиги чемпионов.

Как сообщает Sky Sports, правоохранительным органам даже пришлось применить резиновые пули, чтобы успокоить ситуацию.

Man City and Chelsea fans clashing in Porto last night...



For some reason it always ends up with chairs being lobbed about 🤔pic.twitter.com/irFI4sY1Xp