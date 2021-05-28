Фанаты Челси и Манчестер Сити устроили драки перед финалом Лиги чемпионов

Фанаты Челси и Манчестер Сити приняли участие в нескольких потасовках в португальском Порту перед финалом Лиги чемпионов.
Как сообщает Sky Sports, правоохранительным органам даже пришлось применить резиновые пули, чтобы успокоить ситуацию.
По информации источника один из фанатов пострадал, получив ранение, и был доставлен в городской госпиталь.
Напомним, финал Лиги чемпионов Манчестер Сити — Челси состоится в субботу, 29 мая, в 22:00 по киевскому времени. Следить за ключевыми событиями данного противостояния вы сможете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.