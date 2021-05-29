Ярмоленко: Переживаю за Зинченко. Мы, украинцы, будем им только гордиться

Украинский вингер дал прогноз на финал Лиги чемпионов-2020/21.

В финальном поединке Лиги чемпионов сезона-2020/21 болельщиков ожидает противостояние двух грандов английского футбола — Манчестер Сити и лондонского Челси. Пока команды настраиваются на важнейший матч, сборная Украины продолжает подготовку к Евро-2020.

Во время тренировки "желто-синих" нападающий Вест Хэма Андрей Ярмоленко поделился ожиданиями от предстоящего финала самого престижного еврокубка.

"Трудно сказать. У меня фаворитов нет. Буду болеть за красивый футбол. Конечно, буду в первую очередь переживать за Александра Зинченко, за его игру. Хочется, чтобы он поднял этот кубок над головой. Мы, украинцы, будем им только гордиться".

"Выйдет ли Зинченко в старте? Хотелось бы увидеть его на поле. Лично я буду поддерживать только его. Явного фаворита выделить не могу", — заявил Ярмоленко в комментарии YouTube-каналу Do Best!

Напомним, финал Лиги чемпионов Манчестер Сити — Челси состоится в субботу, 29 мая, в 22:00 по киевскому времени. Следить за ключевыми событиями данного противостояния вы сможете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.