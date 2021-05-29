Яремчук: Результативное действие Зинченко в финале Лиги чемпионов? Та нет, куда?

Украинский форвард дал прогноз на финал Лиги чемпионов-2020/21.

Пока Манчестер Сити и Челси настраиваются на предстоящий финал Лиги чемпионов, футболисты сборной Украины продолжают подготовку к чемпионату Европы, который состоится этим летом.

Во время одной из тренировочных сессий "желто-синих" нападающий Гента Роман Яремчук поделился своим прогнозом на заключительный поединок ЛЧ.

"Манчестер Сити победит со счетом 2:1. Отметится ли Зинченко результативным действием? Та нет, куда? — в шутку сказал Яремчук в комментарии YouTube-каналу Do Best. - Думаю, Зина сыграет сегодня и в итоге поднимет трофей".

"Кто станет авторами голов? Илкай Гюндоган и Рияд Марез — за Сити, а Мейсон Маунт — за Челси", — добавил украинский форвард.

Напомним, финал Лиги чемпионов Манчестер Сити — Челси состоится в субботу, 29 мая, в 22:00 по киевскому времени. Следить за ключевыми событиями данного противостояния вы сможете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.