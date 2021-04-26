Тухель: Мы заслужили право быть в полуфинале, как и Реал

Наставник лондонского клуба рассказал о ситуации в команде накануне первого матча с мадридским Реалом.

Главный тренер лондонского Челси Томас Тухель ответил на вопросы журналистов на предматчевой пресс-конференции накануне первого полуфинального матча Лиги чемпионов против мадридского Реала.

"Нам будет не хватать только Маттео Ковачича, все остальные игроки доступны. В прошлом матче мы заслужили победу над Вест Хэмом и это была важная победа. Мы играем в самой сложной лиге Европы и выступаем каждые три дня.

Мы выступали и показывали свое мастерство во всех матчах. Это хороший опыт, который останется с нами и он укрепил наши связи, потому что нам явно нужна игра на высоком уровне завтра, когда мы будем сражаться против Реала.

У нас сильные связи в команде, и я чувствую, что мы готовы побеждать вместе. Мы чувствуем, что это подходящий момент для такой игры. Мы хотим играть с голодом. Возможно, у нас немного меньше опыта в полуфиналах Лиги чемпионов, но, возможно, мы сможем сыграть с энтузиазмом.

Мы заслужили право быть в полуфинале, как и Реал. Мы заслуживаем это право не из-за политических решений или из-за нашего логотипа, а из-за пройденного длинного пути. Мне посчастливилось участвовать в турнире со стадии плей-офф, и мы смогли добиться результатов.

Я чувствую, что мы способны обеспечить высокий уровень игры, и моя задача — поддерживать этот уровень. Возможно, следующий уровень — это сохранить нынешний уровень, не упустить его. Я твердо верю в нашу команду. Следующий шаг — сохранить уровень и не переоценивать переход к следующему шагу.

Новый формат Лиги чемпионов? Я не уверен, нравится мне это или нет, потому что я могу видеть только больше игр. Все разговоры о Суперлиге могли означать, что новый формат был упущен. Спрашивал ли УЕФА кого-либо из тренеров? Я не знаю. У нас много новых турниров, включая Лигу наций, но это означает просто все больше и больше игр. Это не улучшение качества, это просто больше игр. В то же время у нас всего три замены в АПЛ, а это жесткая конкуренция.

Стратегия состоит в том, чтобы быть самими собой. Чем выше вы поднимаетесь, тем больше вы полагаетесь на свои сильные стороны, которые заставляют вас чувствовать себя комфортно. Надеюсь, мы не будем думать о новом формате и других темах завтра. Наша задача — быть лучшей версией себя на протяжении 90 минут в Мадриде.

Эден Азар? Азар — высококлассный игрок, он был ключевым игроком в этом клубе, и мы его очень уважаем. Многие его хорошо знают, но мы говорим не только о нем. Он был ключевым игроком, но теперь он играет за Реал. Если он сыграет, я уверен, что он захочет доказать свою правоту.

Улучшения организации обороны у Челси? Результаты говорят сами за себя, но в голове должны быть такие мысли: "Готов ли я делать то, что необходимо, чтобы помочь моему партнеру по команде?". "Я выкладываюсь на сто процентов и сыграю надежно". Могут ли защитники положиться на полузащитников, и могут ли полузащитники положиться на нападающих? Следующее — смелость, благодаря чему мы защищаемся впереди. Иногда лучшая защита — это владение мячом, поэтому все сводится к качеству контр-прессинга, более высокому прессингу и стремлению блокировать удары. У нас также хорошие вратари. Мы очень довольны статистикой, и результаты с играми на ноль полностью заслужены. Это командные усилия, и мы готовы к следующему подвигу завтра", — приводит слова Тухеля BBC.

Напомним, что матч Реал — Челси состоится 27 апреля, начало в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая трансляция матча.