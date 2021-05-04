Тухель: Без веры в свои силы у Челси не будет ни единого шанса

Главный тренер лондонцев дал комментарий накануне матча с Реалом.

В рамках ответного противостояния на стадии полуфинала Лиги чемпионов УЕФА английский Челси на поле Стэмфорд Бридж будет противостоять испанскому Реалу, на фоне гостевой ничьей 1:1.

Томас Тухель считает, что Челси заслуженно играет на такой стадии и рассказал о задаче на поединок против Реала.

"Задача — поддерживать интенсивность на протяжении всего матча. Это полуфинал, матч плей-офф, так что давление большое. Без определенного уровня уверенности и веры в свои силы у нас не будет ни единого шанса.

Не уверен, что Реал опять сыграет по схеме 5-3-2, они могут использовать модель 4-3-3. Это решение внесет свои изменения в игру. Но на мой взгляд, дело не в схеме Реала, а в том, как сыграем мы. Будем ли мы действовать достаточно смело?

Главный урок, который мы усвоили, — мы можем в себя верить и заслужили свое место в полуфинале. Мы заслуженно играем на таком уровне. Сыграет ли Рамос? Сложный вопрос, ведь я просто не знаю. Имеет ли это значение? Да, большое. Это капитан самой успешной команды последних лет. Но мы не должны на этом зацикливаться. Думаю, он сыграет с первых минут, и мы должны к этому подготовиться.

Канте? Это парень, который тебе нужен для завоевания трофеев. Потому мы очень и очень рады, что он с нами. Это невероятный игрок. Он спокоен, любит уединиться. Он не шумит, но я часто вижу его улыбающимся. Он готов общаться со всеми, но остается собой. Я очень рад, что такие игроки существуют. Наблюдать за ним — одно удовольствие. У него менталитет человека, который всегда готов прийти на выручку", — приводит слова Тухеля официальный сайт УЕФА.

Матч Челси — Реал состоится 5 мая, начало встречи — в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua также будет доступна текстовая онлайн-трансляция встречи.